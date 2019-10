Colf e badanti in casa con le carte in regola Nel 2017 spesi 6,9 miliardi per gli addetti all'aiuto e assistenza, senza contare però il milione di lavoratori «in nero» di Marta Casadei

Sono lontani i tempi dei nutriti staff per l’assistenza domestica che, dal commis di cucina alla cameriera personale, popolavano le case degli aristocratici in stile Downton Abbey. A meno che, ovviamente, non si guardi a famiglie reali o a realtà hollywoodiane.

Eppure, nel 2017, gli italiani hanno speso complessivamente 6,9 miliardi di euro per i lavoratori domestici regolari: 5,6 miliardi in retribuzioni, quasi un miliardo in contributi totali e 400 milioni di euro in trattamenti di fine rapporto. La fotografia arriva da una recente elaborazione di The European House -Ambrosetti su dati Domina presentata con Openjobmetis. E aiuta a inquadrare un fenomeno in evoluzione.

Il dato è relativo alla spesa complessiva in lavoratori domestici, categoria che comprende sia i collaboratori familiari sia le badanti. In generale, si tratta soprattutto di donne: l’88,6% dei 964.235 lavoratori domestici registrati dall’Inps nel 2018.

Analizzando le due categorie di lavoratori nel dettaglio, tuttavia, emerge un andamento opposto: se, infatti, tra i 2008 e il 2017 il numero delle colf assunte dalle famiglie italiane è sceso, in media, dell’1,4% all’anno, passando da quota 533,6 mila a 469,9 mila, quello delle badanti è salito del 15,1% all’anno, per assestarsi a 393.500 mila persone assunte per assistere gli anziani a livello domiciliare. Le cause non sono difficili da rintracciare: da un lato la crisi economica che ha ridotto il budget delle famiglie, dall’altro l’invecchiamento della popolazione che ha spostato sull’assistenza agli anziani il baricentro del lavoro domestico.

Il sorpasso non c’è, però, ancora stato: circa il 60% degli addetti svolge mansioni legate ai lavori domestici e pulizia della casa, senza fornire assistenza a persone non autosufficienti.