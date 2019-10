Colf e badanti, dall’orario alle ferie ecco come mettersi in regola Dall’assunzione agli sconti fiscali, dall’orario alle ferie, dalla retribuzione ai contributi: alle regole per la gestione del rapporto di lavoro domestico è dedicata la Guida Rapida “Lavoro domestico - Assunzioni e sconti fiscali” in uscita lunedì 28 ottobre con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore

E' alle spalle da molti decenni l'epoca in cui poter avere in casa collaboratori domestici era considerato segno di potenza economica, status symbol irrinunciabile soprattutto negli ambienti della nobiltà, anche quando era decaduta e squattrinata. Quest'ultima presa di mira molte volte da Totò, dal suo dileggio malinconico. Oggi è tutt'altra storia. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 gli italiani hanno speso 6,9 miliardi di euro per gli addetti all'aiuto e assistenza. Ed è solo la cifra ufficiale: si stima che l'esercito di irregolari sia composto da oltre un milione di persone.

Alle regole per la gestione del rapporto di lavoro domestico è dedicata la Guida Rapida “Lavoro domestico - Assunzioni e sconti fiscali” in uscita lunedì 28 ottobre con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore. La Guida Rapida passa al setaccio tutte le fasi che portano alla sottoscrizione del contratto. Dalle condizioni di premessa agli aspetti da definire, come orario, retribuzione, ferie e – soprattutto – tipologia del rapporto.

Un'intera pagina esamina, uno a uno (in forma di schede) i tasselli specifici che portano a siglare l'assunzione. Infine, l'articolo di chiusura è interamente dedicato agli aspetti fiscali, ad esempio, alla possibilità di dedurre, dai contributi versati all'Inps, fino a 1,549 euro. Due quesiti, con relative risposte e una sezione dedicata alle parole chiave concludono le “istruzioni per l'uso” messe a disposizione dei lettori dalla Guida Rapida.

