Colf e badanti, entro l’11 aprile un milione di famiglie alla cassa per i contributi

Mancano pochi giorni alla scadenza del versamento dei contributi dei lavoratori domestici - colf, badanti e baby sitter - per il primo trimestre 2022, fissata a lunedì 11 aprile. E chi non avesse ancora adeguato la paga ai livelli definiti a livello nazionale per il 2022, può farlo con il cedolino di marzo, corrispondendo gli arretrati per gennaio e febbraio scorsi. I datori di lavoro coinvolti (ovviamente quelli in regola) sono 992mila.

Il versamento

Il versamento dei contributi va eseguito trimestralmente secondo le seguenti scadenze: dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio per i pagamenti relativi al quarto e ultimo trimestre. I pagamenti vanno effettuati entro le scadenze tramite gli avvisi di pagamento PagoPa inviati direttamente dall’Inps o tramite specifiche procedure online. Se l’ultimo giorno disponibile per il versamento cade di domenica o durante una festività, il termine è spostato al primo giorno utile (come in questo caso).

In caso di mancato pagamento o di pagamento effettuato in ritardo, vengono applicate le relative sanzioni pecuniarie determinate dall’Inps. Ma se il datore di lavoro si trovasse in presenza di crediti per importi versati in eccesso o per doppi versamenti a favore dello stesso lavoratore, in uno stesso trimestre, avrebbe diritto a chiedere il relativo rimborso.

Come si determina il calcolo

Per determinare l’importo totale dei contributi da versare per ciascun trimestre occorre essere a conoscenza di alcuni valori:

la retribuzione oraria effettiva del lavoratore domestico, data dalla paga oraria e dalla quota di tredicesima;