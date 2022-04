Colf e badanti, un milione di famiglie alla cassa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultimo giorno per versare i contributi dei lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter) relativi al primo trimestre 2022. I datori di lavoro coinvolti (quelli in regola) sono 992mila.

Le quattro scadenze annuali

I contributi per questa tipologia di lavoratori vengono versati ogni tre mesi. Le scadenze da segnare in agenda sono: dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio per i pagamenti relativi al quarto e ultimo trimestre. I pagamenti vanno effettuati entro le scadenze tramite gli avvisi di pagamento PagoPa inviati direttamente dall'Inps o tramite specifiche procedure online.

Perché in questo caso il termine ultimo è l’11 aprile (e non il 10)

In questo caso il termine ultimo cade un giorno dopo la scadenza prevista in quanto l’ultimo giorno a disposizione per effettuare il versamento dei contributi, ovvero il 10 aprile, era domenica, e quindi il termine ultimo è automaticamente slittato al primo giorno utile.