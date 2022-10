Colf e badanti: sempre più dati nella lettera di assunzione

Non è obbligatorio consegnare ai lavoratori domestici una copia del contratto collettivo, ma questo potrebbe semplificare gli oneri informativi. Come precisato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro nella circolare 4 del 10 agosto, la disciplina di dettaglio dell’informativa potrà essere comunicata al lavoratore anche con il rinvio al Ccnl applicato, sempre che gli sia consegnato.

Le peculiarità del settore

Il settore domestico è caratterizzato da un’altissima incidenza del lavoro nero. Le restrizioni legate al Covid, la sanatoria 2020 e il bonus colf (riservato ai domestici in regola) hanno fatto scendere il tasso di irregolarità stimato dal 57% al 52,3% per cento. Oltre a 961mila colf, badanti e baby-sitter iscritti all’Inps, si stima dunque che ce ne siano 1,054 milioni in nero (la stima è dell’associazione datoriale Domina in base ai dati Inps).

«I nuovi obblighi del decreto Trasparenza – spiega il segretario generale di Domina, Lorenzo Gasparrini – possono essere un problema per le famiglie che non sono assistite da un’associazione datoriale o da un professionista nel gestire il rapporto di lavoro domestico. Proponiamo dunque di introdurre un periodo di sei mesi senza applicare sanzioni, in modo da far conoscere le nuove regole, o l’esclusione delle famiglie dalle sanzioni».

«Abbiamo messo a disposizione il contratto collettivo del lavoro domestico in sei lingue», spiega Andrea Zini, presidente di Assindatcolf (Fidaldo). «C’è il rischio, però – continua – che con un aggravio della burocrazia aumenti il lavoro irregolare. Per questo insisteremo per una modifica normativa in senso semplificativo».

Per Filippo Breccia Fratadocchi, vicepresidente di Nuova Collaborazione (Fidaldo), «il Ccnl già prevedeva all’articolo 6 un’informativa dettagliata. Ma le nuove regole vanno applicate: il consiglio alle famiglie è quello di farsi aiutare».