Colf e badanti sempre più regolari: a quota un milione con il lockdown

Alle prestazioni messe in campo dallo Stato si aggiungono quelle erogate dalla Cassa Colf. Agli aiuti per l’emergenza Covid, la Cassa ha destinato un fondo di sei milioni di euro, che è stato speso solo in parte (finora 900mila euro). Tra le prestazioni che i lavoratori domestici possono chiedere, c’è l’indennità di 40 euro al giorno in caso di ricovero o di isolamento domiciliare, o un assegno fino a 200 euro per i lavoratori domestici con figli, in difficoltà a causa del Covid.

Da gennaio, dovrebbe partire anche un aiuto per i datori di lavoro domestico non autosufficienti: un assegno mensile compreso fra 250 e 450 euro, che sarà finanziato con l’aumento dei contributi alla cassa, stabilito con il nuovo contratto collettivo. «Il lavoro domestico sta acquistando dignità - spiega Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina - e aumentano i lavoratori italiani nel settore. Per incentivare le famiglie a mantenere i lavoratori in regola - continua - sarebbe utile tradurre in pratica la previsione contenuta nel Family act di una percentuale di detraibilità o della deducibilità delle spese per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari».