Collaborare con la catena di fornitura per una Supply Chain sostenibile

Una dimensione importante è quella sociale, sottolineando il ruolo che le imprese con grande potere di acquisto/investimento possono giocare nel generare un impatto sulle comunità e i territori. Molte aziende prevedono un rigoroso processo di selezione (“qualifica”) e monitoraggio dei fornitori attraverso questionari, auto-valutazioni, interviste e audit on site, che valutano il fornitore all’ingresso e in itinere.

La valutazione delle performance dei fornitori permette all’azienda, da un lato, di prevedere incentivi e premialità per i fornitori “più sostenibili” nella logica di un miglioramento continuo; dall’altro di supportare i fornitori nell’identificare e nell’affrontare situazioni o aree critiche in cui si registrano performance meno soddisfacenti, collaborando con altre aziende o organizzazioni per sensibilizzare e formare i fornitori sui temi della sostenibilità, così come su competenze manageriali.

Inclusività e partecipazione sono importanti sia nelle fasi di qualifica sia di gara. Spesso i fornitori sono piccole e medie imprese, e proprio in riferimento a questo target le grandi aziende sono chiamate anche a implementare programmi di sensibilizzazione, supporto e formazione sulla sostenibilità, creando consapevolezza e cultura su queste tematiche. Sono azioni condotte in una prospettiva di continuo miglioramento per i fornitori, e sono volte allo sviluppo di competenze, alla capacità di innovare e alla solidità finanziaria, fattori necessari per aumentare la resilienza e la sostenibilità del business ed essere ancora più competitivi nei mercati internazionali.

Questo ruolo delle grandi imprese deve essere concepito nella logica secondo cui tutti gli attori economici, a prescindere dalla propria dimensione, possono portare un contributo alla sostenibilità complessiva del Paese e del Pianeta. L’accompagnamento da parte delle grandi imprese nel percorso di sostenibilità delle più piccole, attraverso workshop, questionari, gruppi di lavoro anche con il supporto di terze parti, si inquadra in un’ottica win-win: le grandi imprese possono contare su fornitori già avanzati, più strutturati, affidabili e quindi più competitivi, mentre le piccole e medie possono beneficiare di risorse economiche e di apprendimento customizzate che permetteranno loro di supplire all’assenza, all’interno dell'azienda, delle funzioni dedicate e delle competenze necessarie.

