Collaboratori

Se invece che come lavoratori autonomi, i rider sono inquadrati come collaboratori coordinati, ma l'attività è organizzata dal committente, allora si applica la disciplina del lavoro subordinato. Questa è una previsione che punta in sostanza a equiparare un collaboratore a un lavoratore subordinato e vale per tutti i tipi di collaborazioni, oltre a quelle dei rider, sia che si svolgano tramite piattaforma digitale che senza. Tuttavia poiché la legge non precisa se l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato è integrale o parziale, gli effetti di questa previsione saranno da verificare caso per caso e, in mancanza di un chiarimento normativo, decideranno i giudici