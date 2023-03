Collaboratori stressati e budget in discesa: così cambia l’employee experience

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stabilità e sicurezza rappresenterebbero il “non plus ultra” quanto a desideri da realizzare nel corso del 2023, ma per i lavoratori italiani (e non solo italiani) lo scenario dei mesi a venire non presenta particolari motivi per sorridere. Processi aziendali che denunciano inefficienze, persistente difficoltà a bilanciare lavoro e vita privata, retribuzioni ritenute eque solo in un caso su due sono i punti critici che condizionano (in negativo) l’evoluzione dell’employee experience. Lo afferma un recente rapporto stilato da Qualtrics, colosso americano attivo nel campo delle soluzioni di experience management.

Lo studio, che ha raccolto le impressioni di circa 29mila addetti aziendali (circa mille in Italia) di 27 Paesi, ha evidenziato preoccupazioni che vanno oltre un contesto economico ricco di incertezze e riflettono i punti deboli di molte organizzazioni in materia di gestione e valorizzazione delle proprie risorse umane.

La situazione è complessa, come spiegano gli autori del rapporto, perché le aziende devono affrontare fenomeni nuovi (come le “grandi dimissioni”) e a gestire i piani di rientro del personale in ufficio una volta superata l’emergenza del periodo pandemico (e con essa il ricorso massivo allo smart working) trovandosi al cospetto di una evidente contrapposizione: da una parte i lavoratori, alla ricerca di un maggiore supporto, e dall’altra le imprese, desiderose di ottimizzare i budget senza sacrificare la produttività.

Prendendo in esame le aspettative dei primi, la richiesta più importante indirizzata ai vertici e al management è quella di poter essere rassicurati sulla solidità del loro posto di lavoro e dell’azienda per cui sono a libro paga. Qualche dato per spiegare la tendenza in atto. Il 71% dei lavoratori che gode di un buon bilanciamento tra vita professionale e vita privata è disposto a dare all’azienda più di quanto richiesto, ma la percentuale scende al 18% nei casi in cui questo equilibrio non c'è; il 37% degli intervistati conferma di aver riportato segni di stress e iniziali sintomi di burnout dovuti principalmente alle inefficienze legate ai processi e alla dotazione di strumenti tecnologici a supporto della produttività.

“Le aspettative di chi lavora in azienda - ha sottolineato in una nota Andrea Montuschi, Employee Experience Strategist di Qualtrics - sono radicalmente cambiate e i progressi ottenuti non possono essere annullati. Il quadro economico cambia e spinge le persone a concentrarsi sui bisogni primari ed è per questo essenziale comunicare con loro in modo chiaro e aperto”.