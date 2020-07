Collasso Wirecard, la vigilanza Ue apre un’indagine sui controllori tedeschi

Primi interventi “tampone” in Germania

Il caso Wirecard, che ha scosso la piazza finanziaria tedesca e che è di grande imbarazzo per il governo federale e la stessa BaFin che lo considera un «disastro» di cui vergognarsi, ha già fatto scattare in Germania i primi provvedimenti a caldo.

Il ministero delle Finanze ha chiuso il contratto di collaborazione con Frep e ha promesso che aumenterà i poteri investigativi di BaFin. BaFin ha sottolineato di aver esercitato una supervisione stretta su Wirecard Bank come banca meno significativa (intoccata dall’istanza di fallimento)assieme alla Bundesbank, ma di non essersi potuta spingere oltre sulla casamadre in quanto Wirecard AG è stata vigilata come società tecnologica di servizi digitali e non come operatore del sistema dei pagamenti finanziari.

BaFin ha ricordato poi di aver ottenuto il disco verde dell’Esma nel bloccare, nel febbraio 2019, le vendite allo scoperto su Wirecard.

Questa linea difensiva tuttavia è debole. Sotto il profilo del reporting finanziario, dell’attendibilità delle informazioni al mercato su bilanci e rendiconti, Wirecard andava vigilata come società quotata, a prescindere dalla natura del suo business. Come sia riuscita a sfuggire, forse per anni, ai sistemi di controllo tedeschi, europei e globali, spetta alla procura di Monaco verificarlo. Mentre l’Esma farà rapporto sulle eventuali inadempienze e mancanze di BaFin e Frep.