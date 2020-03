Collectible, il design contemporaneo attrae i collezionisti La fiera, nonostante la crisi da contagio, ha registrato l’aumentato dei visitatori e le gallerie hanno puntato su innovazione e creatività di Nicola Zanella

Di Touche-Touche la lampada Onyx in poliuretano espanso in vendita da everydaygallery a 4.700 euro.

Collctible , la fiera dedicata al design da collezione e in edizione limita del XXI secolo è andata in scena a Bruxelles nel centralissimo Vanderboght Building durante la settimana dal 4 all'8 marzo in concomitanza con TEFAF a Maastricht. L'eterno compromesso tra esponenti fiamminghi e valloni al governo ha decisamente rallentato la decisione sulle misure di contenimento della pandemia da coronavirus in Belgio, tra cui quella di sospendere o meno gli eventi pubblici permettendo alla fiera il suo normale svolgimento. Tant'è che Collectible si è svolta regolarmente per i 40 espositori segnando persino un incremento dei visitatori passati dai 15.000 del 2019 ai 18.000 di quest'anno.

Lo stand condiviso di Functional art gallery e Peres Project, dove arte e design sono messi in dialogo

L'annosa domanda su cosa è arte e su cosa è design, al di là della continua ibridazione tra le due discipline in una fiera come Collectible perde molto del suo significato, anche se gli espositori presenti hanno la regola di portare solo oggetti funzionali e funzionanti al di là del loro aspetto decorativo, ecco così tracciata una linea di demarcazione. Le due fondatrici Clèlie Debehault e Liv Vaisberg hanno cercato di rispondere alle domande di un pubblico sempre più competente e desideroso di visitare qualcosa di fresco e innovativo, in cui la creatività è qualcosa che va oltre le categorie: così la fiera del design contemporaneo si pone come sfida al futuro.

In generale comunque è divertente constatare che il confine è ancora più labile tra arte e design pensando a quelle opere che per quanto indiscusse forme d’arte non smettono di avere una loro funzione pratica, nonostante questa venga dimenticata e comunque annichilita dal loro aspetto concettuale. Gli specchi serigrafati di Michelangelo Pistoletto continuano a mantenere la loro capacità di riflettere l'ambiente circostante e le luci di Felix Gonzales-Torres nella loro poesia continuano ad illuminare. E che dire della lampada “l'uccellino” di Ingo Maurer per quanto prodotto in milioni di esemplari non merita a pieno titolo un posto d'onore tra gli esempi più riusciti di arte pop?



Esaurita la divagazione teorica, Collectible nei fatti si è presentata come una fiera piena di energia dove abbondavano pezzi unici di design iper-contemporaneo adatti nella maggior parte dei casi solo ai salotti più temerari e che in una casa normale fanno l'effetto di un vestito di Alessandro Michele indossato per andare a fare la spesa.

Lampada di La Cube, Untitled, in vendita a 1.800 euro da Camp Design Gallery di Milano

Tra gli stand più interessanti abbiamo trovato quello della galleria milanese Camp Design Gallery di Beatrice Bianco che partecipa a Collectible dalla sua prima edizione nel 2018 e di cui vede un miglioramento qualitativo sotto tutti i punti di vista. Nel suo spazio tra gli altri erano presenti la lampada a parete di Paolo Gonzato “Baracche Blue” (artista rappresentato anche da APALAZZOGALLERY giusto per tornare all'arte contemporanea) e in vendita a 6.500 euro. Altro pezzo unico ma dal costo decisamente sostenibile è la lampada “Untitled” di Studio La Cube, un tubo blu dalle forme sinuose che emana una luce al led in vendita a 1.800 euro. Molto più estrema, invece, la proposta di everyday gallery di Anversa con ad esempio la lampada dalle sembianze preistoriche di Touche-Touche in poliuretano espanso che simula un accumolo di pietre, in vendita per 4.700 euro.

Marija Puipaitė e Vytautas Gečas, specchio Romance & Gravity Vartai Gallery. 3.200 euro.

Un discorso in particolare merita lo stand condiviso tra le gallerie berlinesi Functionalart gallery (nomen omen) e Peres Projects nome noto dell'arte contemporanea presente anche alla passata edizone di ArtBasel . Pionieri nell'incentivare il crosscollecting tra arte e design. Il duo show metteva in relazione le chaise longue ispirate a forme uterine e quindi simbolo di confort e di accoglienza di Anna Asgaard Jensen (10-20.000 euro il range di prezzo) con i dipinti astratti di Richard Kennedy, per una volta a scopo solo decorativo e ufficialmente non in vendita.