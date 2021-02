«Collective», un grande documentario che non lascia indifferenti È arrivato on-demand il potentissimo film rumeno che punta agli Oscar. Tra le novità anche «I Care a Lot» con Rosamund Pike di Andrea Chimento

Collective

È arrivato on-demand il potentissimo film rumeno che punta agli Oscar. Tra le novità anche «I Care a Lot» con Rosamund Pike

3' di lettura

Una delle esperienze cinematografiche più sconvolgenti degli ultimi tempi: si potrebbe riassumere così «Collective», film del regista rumeno Alexander Nanau, che punta a entrare tra i nominati agli Oscar sia nella categoria del miglior film internazionale sia in quella del miglior documentario.

Presentato alla Mostra di Venezia 2019 e finalmente arrivato on-demand grazie alla piattaforma IWonderfull e a #IoRestoInSala, il film si apre raccontando cosa è successo il 30 ottobre del 2015, quando un incendio dilagò nel club Colectiv di Bucarest. Una tragedia che portò alla morte di 64 persone: la maggior parte di loro, però, non morì durante l'incendio, ma nel periodo successivo. Un fatto che insospettì il giornalista Catalin Tolontan, in quanto molte vittime avevano riportato ferite assolutamente curabili.

Loading...

Cinema e serie tv: tutto il meglio per il week-end Photogallery6 foto Visualizza

Un thriller politico

Nonostante si tratti di un documentario, la sensazione di fronte a «Collective» è quella di assistere a un vero e proprio thriller politico, tanto sono incalzanti il ritmo del montaggio e il coinvolgimento.Alla base del prodotto, infatti, c'è una delle inchieste giornalistiche più importanti degli ultimi anni, capace di scoperchiare un agghiacciante segreto relativo alla corruzione del paese e in grado di ricordarci come una serie di articoli accurati e in cui nessuna informazione è lasciata al caso siano in grado di mettere alla berlina addirittura il governo di un paese.L'esperienza è fortissima, tanto che in alcuni momenti si arriva quasi a dover distogliere gli occhi dallo schermo: quasi impossibile trovare quest'anno un documentario migliore per vincere l'ambita statuetta.

Cinema e serie tv: tutto il meglio per il week-end Photogallery6 foto Visualizza

I Care a Lot

Può sembrare un thriller (questa volta di finzione) anche «I Care a Lot» di J Blakeson, ma si coglie presto che la vera natura di questo lungometraggio è quella della dark comedy.Arrivato on-demand su Amazon Prime Video, il film vede protagonista Rosamund Pike nei panni di una tutrice legale che dovrebbe prendersi cura (come suggerisce il titolo) degli anziani che le vengono affidati. In realtà il suo vero obiettivo è truffarli per poter mettere le mani sui loro patrimoni.

Film che mostra una società tutta incentrata su un capitalismo frenato e feroce, «I Care a Lot» è un prodotto godibile, seppur metta davvero troppa carne al fuoco: dalla critica socio-politica alla battaglia tra i sessi, i temi importanti sono numerosi, ma il regista non riesce a calibrare al meglio gli ingredienti per dare completa armonia al suo prodotto.