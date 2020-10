Collegamenti smart e sicuri di Cristiana Gamba

Hiris.Io è una Data Platform professionale che permette a Pmi e grandi aziende di centralizzare la gestione e la coordinazione di diverse risorse dell’Information technology. La piattaforma offre un punto d’accesso unificato, replicabile e personalizzabile per automatizzare i processi aziendali e per monitorare e controllare da remoto le proprie risorse e i processi. La piattaforma è pensata per connettersi in modo veloce e “smart” alle risorse fondamentali per la propria azienda in ottica Industrial Internet of Things (IIoT), tra cui sensori, macchinari, database, servizi web e altri device online, attraverso canali di comunicazione basati su protocolli di connessione sicura.

L’innovazione

Hiris.Io migliora i processi di Data Analytics e integra in un’unica soluzione gli strumenti I/IoT. A differenza delle altre piattaforme per l’analisi dei dati è dotata di componenti aggiuntivi per la gestione a basso livello delle risorse IoT e dei canali di comunicazione e per il ployment diretto su dispositivi intelligenti di applicazioni per la gestione

dei dati.