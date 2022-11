«Collegamento a Cremona e formazione le priorità per non sprecare l’assist»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È un momento favorevole da cavalcare tutti insieme, va sfruttato al meglio per realizzare il potenziale ancora inespresso e colmare le lacune che ancora abbiamo».

Per Edgardo Bianchi, presidente di Confindustria Mantova, quello che sta arrivando a Mantova è un “treno” da non perdere, un’occasione di sviluppo che va valorizzata al meglio per provare a realizzare una discontinuità positiva rispetto al passato.

Con le scelte di localizzazione effettuate da numerose aziende a testimoniare anzitutto come i vincoli burocratici allo sviluppo non siano dei limiti insormontabili, assoluti e inevitabili. «Da parte dell’amministrazione vediamo un atteggiamento propositivo e veloce - spiega Bianchi - e questo ci conferma il fatto che in realtà i ritardi e le lentezze non siano un dato di sistema: volendo, anche con l’apparato normativo attuale, se c’è la volontà di farlo gli ostacoli si superano. Quello che sta accadendo dimostra come l’amministrazione pubblica può alternativamente rappresentare un vincolo ma anche un enorme fattore di sviluppo, quando capisce che l’impresa porta benessere e crescita diffusa sul territorio».

Nell’aumentata capacità di attrazione locale, decisive per Bianchi sono state le opere infrastrutturali realizzate, con la possibilità di dare una risposta alla domanda di mobilità e logistica che cresce in tutti i settori. E che tuttavia sul territorio trova ancora forti ostacoli. «Da 30 anni - chiarisce - sentiamo parlare della tratta veloce tra Cremona e Mantova. E da 30 anni aspettiamo che si faccia qualcosa. La nostra provincia non ha un collegamento rapido verso il capoluogo di regione e questo ovviamente per noi è penalizzante». Tra le richieste sul tavolo del Governo vi è poi la concessione della Zona Logistica Speciale, status che consentirebbe di accelerare lo sviluppo locale. «Si ridurrebbero i tempi e si snellirebbe di molto la burocrazia - spiega Bianchi - ma rappresenterebbe inoltre il primo passo per un obiettivo ancora più alto, quello della Zes, Zona Economica Speciale che offrirebbe alle aziende che si insediano vantaggi di tipo fiscale e doganale. Sarebbe un passo importante e noi imprenditori continuiamo a spingere in quella direzione».

L’altra sfida rilevante è quella del know-how, con Mantova a scontare una cronica mancanza di figure specializzate, risultato legato anche all’esistenza di un panorama formativo limitato.