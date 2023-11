Collegi universitari pronti a sostenere l’Erasmus italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Centoventi studenti universitari hanno incontrato oggi - 22 novembre - alla Camera dei Deputati una delegazione di deputati, senatori ed esponenti del ministero dell'Università e della Ricerca in un incontro organizzato dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito che riunisce i 57 Collegi di Merito italiani riconosciuti e accreditati dal Mur. Nell'incontro, pensato come un dialogo aperto tra i ragazzi e la politica, sono emersi i temi, le richieste, i sogni e le ambizioni che gli studenti universitari hanno sentito come più urgenti, come per esempio, la parità di genere: diverse domande hanno riguardato infatti le possibili soluzioni per superare definitivamente in ambito lavorativo la disparità salariale tra donne e uomini. Altri spunti caldi hanno riguardato l'accesso al mondo del lavoro, gli strumenti per arginare la “fuga di cervelli” e il diritto allo studio con particolare riguardo al divario Nord-Sud nell'offerta formativa.

Benessere psicologico degli studenti

Molto sentito anche il tema del rapporto tra “performance” negli studi e benessere psicologico degli studenti. All'incontro hanno partecipato studenti da tutta Italia e ragazzi stranieri che studiano nel nostro Paese. Sono intervenuti, Alessandra Gallone, consigliera delegata del Ministero dell'Università e della Ricerca, i senatori Roberto Marti (Lega), presidente della Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport e Marco Lombardo, (Azione), insieme ai deputati Federico Mollicone (Fratelli D'Italia), presidente VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Andrea Casu (Partito Democratico), Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Maurizio Lupi (Noi moderati).

Erasmus italiano

«E' positivo che la politica ascolti gli studenti perché toccherà presto a loro gestire lo sviluppo del Paese - ha commentato Vincenzo Salvatore, presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum) -. I ragazzi hanno mostrato una voglia e una “fame di futuro” che meritano attenzione e soluzioni concrete soprattutto sull'accesso agli studi. Al riguardo è intenzione della Ccum sostenere il progetto di Erasmus italiano, promosso dal ministero dell'Università e della Ricerca, che prevede la possibilità per studenti di frequentare per un periodo di tempo un'università diversa da quella in cui sono iscritti in un'ottica di accrescimento personale e scambio di conoscenze. Questo può essere uno degli strumenti che arricchiscono il percorso formativo per i giovani di talento. I Collegi di Merito, presenti in 18 città italiane possono mettere a disposizione del progetto una parte dei loro posti, agevolando così gli spostamenti degli studenti da una città all'altra e coinvolgendoli nelle molteplici attività formative che i Collegi stessi promuovono».