Banco alimentare, ministro Lollobrigida: «Un modo per aiutare i più deboli»

Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che il Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso la rete di 21 organizzazioni territoriali.

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate. In questo difficile momento economico e sociale, Banco Alimentare deve far fronte anche ad un aumento del 45% dei costi di gestione tra logistica, trasporti ed energia elettrica e ad un calo del 30% delle donazioni economiche da aziende e privati.Banco Alimentare fa dunque appello alla solidarietà di tutti, invitando a partecipare alla 26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà sabato 26 novembre 2022.

In circa 11.000 supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative territoriali.Oltre 140.000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere.

I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa.

Lollobrigida, Banco alimentare modo per aiutare i più deboli

«Ringrazio gli organizzatori del Banco alimentare: è un modo per aiutare i più deboli che specie in questo momento sono in maggiore difficoltà». Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, partecipando a Roma alla 26/a edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare. «È un’iniziativa - ha sottolineato - che si svolge da 26 anni e che vede la partecipazione di volontari in 11mila siti in Italia che aiutano più di 7mila associazioni a distribuire prodotti ed a garantire la possibilità di mangiare a chi non ha la possibilità di sostenersi da solo, e non è poco». «Noi come ministero e governo cercheremo anche in questo momento di confrontarci per spendere al meglio le risorse utili a dare una mano a chi in questa nazione - ha affermato - ha grandi difficoltà nei beni primari. Spesso pensiamo che ci si trovi sempre nella condizione di avere almeno pane, latte, uova, e invece tante famiglie non li hanno e tantissimi hanno figli piccoli che hanno bisogno di sostegni ulteriori. Ringrazio dunque i volontari che non solo una volta l’anno, ma anche in tutto il resto dell’anno, pensano a chi è meno fortunato».