Collezione Righi, 26 opere all’asta da Phillips

5' di lettura

Il 16 aprile il noto collezionista privato italiano Enea Righi mette all'asta da Phillips a Londra 26 opere della sua collezione, per una stima totale di 2.537.000-3.675.000 sterline.

Tra le opere più importanti ci sono “Senza titolo (1977 per 1978)” (1977-78) di Alighiero Boetti, un artista a cui Righi è particolarmente legato (stima 400-600.000 sterline), e “Mirror #2” (2006) di Glenn Ligon, con una stima di 600-800.000 sterline. Altri artisti inclusi nell'asta sono Anselm Kiefer, Daniel Buren, Candida Höfer, Etel Adnan.

“Nella mia attività di collezionista ho sempre cercato, quando un artista mi piace, di acquistare un nucleo di opere per seguire l'evoluzione dell'artista, come nel caso di Roni Horn e Kiki Smith” ha spiegato ad Arteconomy24 Enea Righi. “Quando ho selezionato – con grande sofferenza – le opere da mettere all'asta, ho scelto artisti di cui avevo diverse opere e che, quindi, rimangono rappresentati nella collezione”. D'altro canto, il nucleo di opere che va all'asta è una piccolissima selezione degli oltre 1.000 lavori della collezione di Righi, messa insieme nell'arco di 35 anni insieme al curatore Lorenzo Paini. “Mi viene un po' da ridere quando sento dire ‘Righi ha messo in vendita la collezione – così il collezionista – io ci ho messo la faccia, molti parlano male delle aste, invece poi le usano. Io ci ho messo il mio nome”.



Le opere in asta dalla collezione Righi Photogallery12 foto Visualizza

Reinvestire nei giovani internazionali

I proventi della vendita verranno reinvestiti nella collezione per comprare opere di artisti emergenti. “Chi ama l'arte non riesce mai a fermarsi, è una malattia incurabile. Stiamo già valutando alcuni acquisti – ha dichiarato Righi, – sono artisti internazionali, purtroppo pochi italiani, ma questo è caratteristico della collezione. Per esempio, Alex Ayed, Adam Gordon, Dineo Seshee Bopape, Lawrence Abu Hamdan, Ima Abasi Okon, Yu Ji, Lewis Hammond, Thao Nguyen Phan, Tommy Malekoff. Altri non più emergenti, ma sempre fantastici sono Darren Bader, Mario Garcia Torres, Jason Dodge, Michel E. Smith, Annika Hi, David Horvitz. Abbiamo sempre comprato artisti non alla prima mostra, ci siamo affidati a galleristi che hanno fiuto formidabile, come Raffaella Cortese, Franco Noero, Zero…, gb agency. Il nostro interesse si è rivolto anche verso il mondo dell'Europa orientale e del Medioriente e, ogni tanto, abbiamo fatto incursioni nel passato, con grandi artisti concettuali come Baumgarten e Hans Haacke. Più vai avanti, più capisci che è tutto già visto, ci sono stati momenti in cui mi sono sentito stanco del contemporaneo, per cui mi sono rifugiato negli artisti degli anni ’60”.

Loading...

La storia della collezione

Molte opere in vendita provengono dalla galleria di Yvon Lambert, a cui Righi è stato molto legato e con cui tuttora condivide la passione per i libri d'artista. I Boetti da La Bertesca di Genova o da collezioni private. “Pur avendo altri Boetti degli anni ’60, per me è come tagliarmi un braccio – dice Righi – Boetti è per me l'elemento chiave della collezione, è la grande cerniera tra il moderno e il contemporaneo, infatti, tuttora è fonte di ispirazione per gli artisti che lavorano con il concettuale, basti pensare al lavoro che Mario Garcia Torres ha svolto su di lui”. L'opera di Tom Sachs proviene dalla galleria di Thaddaeus Ropac, con cui Righi ha instaurato rapporti all'inizio della sua attività di collezionista. “Malcom Morley l'ho comprato da un grande gallerista che mi ha insegnato moltissimo, Emilio Mazzoli”.

Non sono tutte opere dei primi anni della collezione

“I Boetti sì – racconta Righi – cominciai con uno Schifano, poi continuai con la pittura americana degli anni ’80 (è in questo periodo che acquistai da Emilio Mazzoli). Poi ci siamo spostati sull'installazione, la fotografia concettuale, l'arte dei paesi dell'Est, abbiamo spaziato molto e ancora lo facciamo. Faccio molta fatica con l'arte digitale, non so se rappresenterà una trasformazione radicale nel mondo dell'arte.”

Gli artisti italiani

Gli italiani in collezione sono nomi già affermati: oltre a Boetti e Schifano, gli artisti della Transavanguardia, Agnetti, Bartolini, Vezzoli, De Dominicis, Lisetta Carmi (un acquisto recente), Cuoghi Corsello, Enzo Mari, Franco Vimercati, Lara Favaretto, Diego Marcon tra i più giovani, ma faccio fatica con gli artisti emergenti italiani, poiché spesso ho l'impressione di avere un déjà-vu. Un collezionista ha bisogno di novità, di vedere come si evolve il mondo attraverso gli occhi degli artisti, e con gli artisti italiani faccio fatica”.