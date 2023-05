Collezioni digitali, benefit e metagiro: la corsa rosa sbarca nel Web3

I punti chiave Uno spazio virtuale 3D per vivere il Giro tutto l'anno

La corsa, quella vera, sta entrando nel vivo. Ma c'è un Giro d'Italia che non conosce sosta e vive 24 ore al giorno nell'universo digitale. Va in questa direzione infatti la collaborazione stretta fra Rcs Sport e VVITA (vvita.io), azienda italiana specializzata nelle applicazioni per il mondo del Web3, il cui intento è quello di portare per l'appunto la corsa rosa nella nuova dimensione di Internet e offrire agli appassionati un modo completamente innovativo e del tutto coinvolgente per vivere le emozioni del Giro.

Alla base della partnership c'è infatti la proposta di una serie di collezioni digitali a firma VVITA che permettono agli appassionati di acquisire i simboli che hanno fatto la storia di questo evento ricreati in computer grafica 3D e resi unici e autentici grazie alla blockchain e di ricevere benefit quali l'abbonamento digitale a La Gazzetta dello Sport, le maglie fisiche dei corridori o un pass per accedere all'ultima tappa di Roma e seguire i ciclisi a bordo dell'auto ufficiale dell'organizzazione. Un'altra novità è quindi il debutto di uno spazio virtuale iper-realistico dedicato, il Metagiro, una sorta di casa digitale del Giro d'Italia sottoforma di spazio virtuale in tre dimensioni liberamente esplorabile che non ha precedenti nel mondo delle competizioni ciclistiche.

La peculiarità di Metagiro è infatti quella di trasportare gli utenti in un borgo futuristico che supera i confini dello spazio e del tempo, tratteggiando una linea di continuità fra passato, presente e futuro. Al suo interno si trovano infatti una serie di aree tematiche in continua evoluzione che daranno ai fan la possibilità di godere di una serie di esperienze immersive non solo durante i 21 giorni della corsa ma per tutto l'anno. Nel Metagiro si può entrare da pc o da qualsiasi dispositivo mobile e nuove aree tematiche e nuove funzioni verranno via via sbloccate per trasformare questo spazio virtuale in un vero e proprio metaverso con esperienze sempre più interattive, quali la possibilità di creare avatar personalizzati, rivedere i momenti più emozionanti, entrare nella Hall of Fame dei campioni che hanno fatto la storia del Giro e sfruttare gli elementi della gamification per acquisire benefit unici legati al Giro.

