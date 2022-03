Collezioni, mostre, aste dedicate: è il momento di puntare sull'arte aborigena

Ascolta la versione audio dell'articolo

Steve Martin ricorda ancora la prima volta che entrò in contatto con l'arte aborigena. «Non avevo mai visto niente di simile. E dire che colleziono opere d'arte da cinquant'anni», dice l'attore. Le grandi tele di linee concentriche di Warlimpirrnga Tjapaltjarri, artista del cuore deserto dell'Australia, erano cosparse di giallo e ocra profondi. Sembravano percorse da onde. Martin, incantato, è uscito dalla Lower East Side Gallery con un quadro. L'ha portato nell'appartamento che divide con la moglie Anne Stringfield, le finestre affacciate su Central Park West, e si è messo a cercargli un posto tra i Morandi e gli Hockney. «Da allora, ne vado pazzo», ammette.

Martin racconta che quel suo primo slancio e apprezzamento un po' ingenuo è diventato presto qualcosa di più: «Libro dopo libro, ho iniziato a capire quanto queste tele siano complesse», nonostante l'apparente semplicità delle linee fluttuanti e ripetitive. Ha studiato il pensiero degli aborigeni (il termine corretto per riferirsi a loro è Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, gli aborigeni e gli isolani dello Stretto di Torres) e il loro modo di considerare fisicamente e spiritualmente le terre, i fiumi, i laghi e gli oceani in cui gli esseri umani abitano e con cui hanno legami ancestrali e connessioni linguistiche.

“Yam Dreaming” di Emily Kame Kngwarreye, 1996. Foto Elite Wong, Emily Kame Kngwarreye/Copyright Agency. Licensed by Dacs 2022. Courtesy Gagosian.

Da qui derivano le pratiche che determinano la vita, inclusi governo, famiglia e identità. Un sistema piuttosto complesso, nel mondo anglosassone convenzionalmente indentificato come “Country”, di visioni oniriche, in cui passato, presente e futuro sono inestricabili, un'entità vivente: la realtà non è, ma si sogna. È questo concetto allargato di “terra” che ispira gli artisti: ciò che dipingono è la trama profonda dell'esistenza. E i risultati sono stupendi. «Sono quadri che possono stare accanto a qualsiasi opera occidentale, senza sfigurare», dice oggi Steve Martin. «Io fantastico di vederli tra Agnes Martin e Jackson Pollock».

Potrebbe accadere fra non molto. Il mondo dell'arte contemporanea si sta, infatti, mettendo velocemente in moto: i Traditional Owner, la popolazione che occupava l'Australia prima dell'arrivo degli occidentali, e le loro opere rientrano nei programmi del 2022 di gallerie e istituzioni. Il 21 gennaio Gagosian ha inaugurato, in una delle sue gallerie di Parigi, Emily: Desert Painter of Australia, una personale della scomparsa Emily Kame Kngwarreye (fino al 12 marzo). Fino al 29 maggio, nella chiesa di San Teonisto, a Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Imago Mundi presentano la mostra Terra Incognita, che mette a fuoco la collezione di arte aborigena, parte della Luciano Benetton Collection. In maggio, Sotheby's ospiterà a New York un'asta dedicata all'arte aborigena subito dopo le Evening Sales di arte moderna e contemporanea.

L’artista Emily Kame Kngwarreye. Foto Christopher Hodges.

Anche i musei mostrano interesse: alla Tate Modern di Londra ha dovuto prorogare fino al prossimo autunno A Year in Art: Australia 1992, la mostra che presenta le opere acquisite in collaborazione con il Museum of Contemporary Art Australia, la National Gallery di Singapore inaugura a giugno Ever Present: First Peoples Art of Australia, 150 lavori provenienti dalle collezioni della National Gallery of Australia (NGA) e della Wesfarmers Collection of Australian Art. Intanto, il Metropolitan Museum of Art di New York sta finalizzando il progetto di nuove gallerie. «È un momento entusiasmante», commenta Hetti Perkins, curatrice di un altro grande evento, la quarta edizione della National Indigenous Art Triennial della NGA, che si inaugura il 26 marzo a Canberra. «Ed era ora: parliamo dell'arte della cultura più antica della terra, che ancora sopravvive, legata a una popolazione che abita il pianeta in modo sostenibile da 65mila anni. Questi artisti indicano a tutti noi la strada da seguire».