Collezionisti e musei tornano a Tefaf per acquistare

Il ritorno di Tefaf a Maastricht in marzo, dal 9 al 19, è stato premiato dalle vendite. Tornare a proporre a collezionisti e direttori e curatori di musei nella prima parte dell’anno quanto di meglio si è raccolto durante tutto un anno, anzi gli ultimi due anni come ci hanno detto molti epossitori, si è rivelato per i 270 galleristi una scelta vincente. È ripreso il dialogo, interrotto con il Covid, con musei internazionali quali il Metropolitan Museum of Art, il Museum of Fine Arts Boston, il Rijksmuseum, il Louvre e il Museum of Fine Arts di Houston e le Gallerie degli Uffizi. Infatti oltre 250 istituzioni hanno inviato alla fiera i loro direttori, curatori e patrons, alla scoperta di 9000 anni di storia dell'arte. La XXXVI edizione di Tefaf con la ampliata sezione Showcase dedicata ai mercanti d'arte emergenti, ha attirato più di 50.000 appassionati d'arte tra cui grandi nomi dello sport e della moda, e membri delle famiglie reali europee e si chiusa con grande soddisfazione degli espositori.



Le prime vendite

Sin dalle prime giornate di preview si sono registrate vendite come il dipinto di Joaquin Sorolla, «Bambine sulla spiaggia» (in foto) offerto dalla galleria di Barcellona Artur Ramon Art (stand 251) al prezzo di 2,7 milioni di euro. Il «Ritratto di studioso» di Jacopo Robusti, detto Tintoretto, del 1547 circa, alla galleria londinese Trinity Fine Art a un collezionista privato per una cifra non resa nota (il prezzo a richiesta era intorno al 1 milioni di sterline). Il dipinto riscoperto e studiato era uno degli highlight della fiera, arrivato a Maastricht già opzionato, sembra risentire dell'influenza di Tiziano e del suo Ritratto di Pietro Aretino per la resa degli abiti e per l'attenta indagine psicologica del protagonista. Ancora Colnaghi ha venduto a collezionisti privati il «Ritratto di giovane nobildonna» di Alonso Sánchez Coello e «San Girolamo penitente» di Alonso Berruguete, mentre galleria napoletana Giacometti Old Master Paintings si è felicitata di tre vendite: una Madonna di Massimo Stanzione e tele del pittore francese Raoul du Gardier e di Vincenzo Gemito. Vendite a cinque zeri, ma non vi è stata disclosure, per Caylus Gallery da Madrid e per Bijl-van Urk, galleria specializzata in Antichi Maestri olandesi, e, dalla sezione per emergenti Showcase, per Elliott Fine Art, che ha venduto Lea, una «Sposa di Betlemme» di Albrecht de Vriendt (1843-1900) a un museo statunitense. Anche la galleria veneziana Caterina Tognon, alla sua prima partecipazione, ha goduto di un inizio positivo vendendo «Tulipaniera Antica» di Lillia Tabasso per 30.000 euro e «Fiolario» di Wendy Wheatley per 20.000 euro.

Nella settimana di esposizione

Ogni anno alcune opere particolarmente interessanti per la loro storia sono messe in luce dagli espositori per la loro destinazione: Endlich Antiquairs ha venduto Tazza Heda a un'importante collezione pubblica statunitense: la stessa tazza appariva anche nel dipinto Vanitas con bicchiere rotto, tazza capovolta e limone sbucciato su un piano di Willem Claesz Heda, presentato da Dickinson, Un'altra opera dalla ricca storia è stata venduta da Daniel Crouch Rare Books. Si tratta della Collezione Frank van den Bergh di 157 carte da gioco, acquistata da un collezionista privato per 600.000 euro. La serie include la cosiddetta “carta del trovatello”, cioè una carta priva di un pezzo che, nell'Amsterdam del XVIII secolo, era appaiata a un bambino abbandonato: solo in caso di ricongiungimento con la madre si sarebbe ritrovata la parte mancante. Di pari interesse la vendita del Calice del Miracolo di Siena presentato da Kunstkammer Georg Laue. L'opera è sormontata da una statuetta in argento di San Francesco d'Assisi, e si ritiene sia stata realizzata con il legno dell'albero miracoloso che, secondo la leggenda, sarebbe cresciuto dal bastone fatto piantare dal santo nella Chiesa dell'Alberino di Siena. Il calice è appartenuto alla stessa famiglia per oltre 400 anni. La galleria ha venduto anche un lampadario in osso, acquistato da un museo per una cifra a cinque zeri.

Le antichità e il moderno

Molte le vendite da parte degli espositori della sezione “Antiques”. Alla sua prima partecipazione alla fiera, Frides Laméris Glass & Antiques ha venduto in soli due giorni tutti i bicchieri contenuti nella sua vetrina, di cui oltre 10 provenienti dalla Collezione Nikolaus Harnoncourt. Joost van den Bergh ha dichiarato di aver ceduto più di un terzo delle opere esposte, e Vanderven Oriental Art ha registrato a sua volta numerose vendite, soprattutto a clienti asiatici e collezionisti privati europei. Tra le oltre 50 opere vendute spicca una coppia di contenitori blu e bianchi del periodo Kangxi, dotati di coperchio, acquistata da un collezionista britannico per circa 100.000 euro. Dr. Jörn Günther Rare Books AG ha concluso una vendita di grande rilievo, quella di una raccolta straordinariamente rara delle prime edizioni di tre libri rivoluzionari del pittore, incisore e pensatore rinascimentale tedesco Albrecht Dürer. Dal prezzo richiesto di 280.000 euro, è stata acquistata da un collezionista privato. Peter Finer ha concluso diverse vendite degne di nota con cinque collezionisti e istituzioni tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York e il Kunsthistorisches Museum in Vienna. La galleria ha dichiarato: “È stata la nostra migliore edizione di Tefaf di sempre”. Tra le opere acquistate da un'istituzione figurano Fucile francese per caccia agli uccelli con telaio in argento di Jean Joseph Charrière, e Spada da caccia di altissima qualità appartenente al guardaroba di un membro del Palatinato della casa reale di Wittelsbach.

Galerie Michel Descours, specializzata in opere dal Rinascimento al XX secolo, ha chiuso numerose vendite tra cui quelle di «Scena di battaglia» di Jean Daret, «Festa a Palès o estate» di Joseph-Benoit Suvée, «San Giovanni Battista nel deserto» di Louis Janmot, e «Montmartre in inverno» di Georges Michel. Gli espositori specializzati in dipinti hanno registrato notevoli vendite sia a privati che a istituzioni. Lullo • Pampoulides ha venduto a un museo non reso noto «Maria Maddalena in meditazione con un teschio» di Luca Giordano, a un collezionista privato il ritratto di Juana Romani «Donna su fondo scuro», e a un altro collezionista privato europeo il colossale «Lancio dell'Argo» presentato dall'artista Jules van Biesbroek, allora sedicenne, al Salon di Paridi del 1890. Nei giorni di anteprima della Fiera (9 e 10 marzo) Antonacci Lapiccirella Fine Art, Roma, ha venduto a un collezionista privato «Le Quattro Stagioni» di Giacomo Balla, dal prezzo richiesto di 1.000.000 euro circa. Ha inoltre venduto «Musicisti in un parco» di JP Berthon a un importante museo tedesco, «Ritratto di Elisa Baciocchi» di Pietro Benvenuti a una fondazione privata italiana, e «Nudo di donna che legge» di Ugo Celada da Virgilio a un museo olandese.