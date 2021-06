Colliers trasloca da WeWork

2' di lettura

Colliers International cambia uffici e sceglie gli spazi di WeWork in via Mazzini a Milano. Colliers occuperà un intero piano di via Mazzini 9 e differenti spazi accessori per il suo headquarter italiano. La scelta è dettata dalla necessità di avere spazi flessibili per la continua espansione locale di Colliers e per collaborare da vicino col suo cliente strategico Antirion Sgr, che si è trasferito negli uffici WeWork alla fine di aprile.



«Colliers vuole guidare i clienti nel futuro dell’immobiliare, quindi stiamo esplorando e testando noi stessi gli spazi di lavoro flessibili - dice Roberto Nicosia, ceo di Colliers International Italia -. L’ufficio tradizionale non è morto, ma l’idea dello spazio come servizio si è rafforzata negli ultimi anni».

Appena insediatasi a metà maggio 2021, Colliers occupa uno spazio capace di contenere quasi 130 scrivanie distribuite su un piano privato con un balcone circostante. Ogni spazio è personalizzato e configurato in base alle specifiche esigenze.

La quarta location WeWork in città, era in precedenza la sede di una delle più antiche banche milanesi, la Banca Agricola Milanese. L’edificio è stato completamente ristrutturato con l'obiettivo di adottare sfumature contemporanee pur mantenendo le caratteristiche storiche, e ha ricevuto la certificazione LEED Gold.

Il design di WeWork, con i membri e i futuri membri sempre in mente, è stato pensato per creare spazi stimolanti,confortevoli e collaborativi progettati per la produttività.