Collisioni tra aerei e uccelli: arriva una soluzione italiana basata su Ai

La rilevazione degli uccelli

Il software, spiegano da TEC, riceve un “feed video” (una sequenza filmata) che copre un raggio di oltre due chilometri intorno a un aeroporto, attiva un sistema per l'elaborazione dei dati in tempo reale e rileva la posizione e le specie di tutti gli uccelli presenti nell'area, facendo scattare automaticamente le chiamate di avvertimento appropriate per disperdere completamente lo stormo.

«Grazie a un team interdisciplinare di esperti di biologia e tecnologia – aggiunge in proposito Masci -, abbiamo addestrato la rete neurale al cuore del software facendo analizzare oltre 100mila immagini di diverse specie di uccelli e oggi la soluzione è in grado di riconoscere i volatili per numero, specie e posizione con una precisione prossima al 100%, un livello decisamente superiore a quello raggiungibile da un osservatore umano. I dati che acquisiamo ci permettono di coprire la totalità dell'area critica e di affinare con estrema accuratezza l'uso di deterrenti specifici: non possiamo assicurare l'azzeramento del rischio di incidenti ma garantiamo certamente una maggiore prevenzione e una riduzione del fenomeno».

Durante lo sviluppo del software e per i primi test presso l'aeroporto di Verona Villafranca, Tec aveva optato per una piattaforma informatica distribuita, che comprendeva pc desktop dediti all'elaborazione video e unità server rack separate per la gestione e lo stoccaggio dei dati. Ancora prima di lanciare Bcms Ventur sul mercato, è maturata la decisione di cambiare in corsa per non pregiudicare l'implementazione della soluzione in termini di affidabilità, efficienza dei costi e gestibilità dell'infrastruttura It di base.

L'intuizione di appoggiarsi a un appliance “all-in-one” per mettere fisicamente in campo la soluzione ha trovato sponda in Lenovo, che ha confezionato per la startup un'architettura su misura totalmente scalabile (oltre che eseguibile anche da remoto per le attività standard di gestione e manutenzione) e basata su un server AI ThinkSystem SR650 con GPU Nvidia Quadro RTX 4000.

Il sistema di High Performance Computing in questione, come assicura anche Valerio Rizzo, Emea AI Solution Architect di Lenovo, sfrutta macchine virtuali ad alta resilienza, sempre attive in modalità 24x7, e con una sola unità permette di analizzare i flussi video in risoluzione 4K provenienti da un massimo di 18 telecamere contemporaneamente.