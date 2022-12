Per il quarto anno consecutivo in occasione del Natale, ritorna la collaborazione tra Collistar Milano e The Bridge . Le beauty bag si caratterizzano per il design unico e materiale di ultima generazione. All'interno di questa bag, la Crema Anti-Rughe Levigante , il Contorno Occhi Anti-Rughe Levigante e un sample Gocce Magiche.

3/16 5/16 Menu