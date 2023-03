Collistar festeggia 40 anni con due giorni dedicati alla bellezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Collistar nasce nel 1983 a Milano, città italiana emblema di ricerca, design, innovazione. Presente in Italia e in oltre 45 Paesi e parte di Bolton Group. Per festeggiare i suoi primi 40 organizza un viaggio immersivo nella storia del brand attraverso un percorso di beauty experience che ne esprimono l'essenza.



Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, il brand accoglierà i propri ospiti a “Casa Collistar”, a Villa Necchi Campiglio, gioiello architettonico progettato da Piero Portaluppi nei primi anni 30 e bene del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano dal 2001.

L’azienda offrirà ai visitatori un percorso multisensoriale alla scoperta dell'essenza Italiana di bellezza, forte dei suoi valori, della sua sostenibilità e dei suoi prodotti iconici, nonché trattamenti:CollistarClass skincare e make-up, consulenze personalizzate, prove prodotto e tante altre novità. Inoltre il 15 marzo alle ore 17.30 si svolgerà un beauty talk sul tema della bellezza attraverso il tempo: una conversazione con le voci di Ema Stokholma, Maura Gancitano - Tlon - e Martina Socrate.

L'ingresso è libero e gratuito. Le masterclass sono aperte a 30 ospiti per sessione. Per poter partecipare bisogna registrarsi attraverso il seguente link:

https://www.collistar.it/casa-collistar

Il programma

Mercoledì 15 marzo

Ore 10 - Opening

Ore 10-17 - Nail Bar Unghiettara con Carlotta Zuin

Ore 11 - Collistar class skincare: FaceTraining® con Veronica Rocca

Ore 12.30 - Collistar class make-up con Roberta Anzaldi

Ore 14.30 - Collistarclass skincare: FaceTraining® con Veronica Rocca

Ore 16 - Collistarclass make-up con Francesca Stefani

Ore 17.30 - Beauty talk in collaborazione con Vanity Fair con Ema Stokholma, Maura Gancitano (Tlon) e Martina Socrate

Ore 18.30 - DJ set e cocktail party