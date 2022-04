Colomba Bauli, il packaging è completamente riciclabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il packaging della colomba Bauli diventa completamente sostenibile: anche la maniglia della scatola (di solito in tessuto o plastica) e il contenitore che contiene il dolce pasquale: il gruppo dolciario di Verona diventa così «la prima azienda nel settore delle ricorrenze a introdurre sul mercato il packaging di questo prodotto interamente riciclabile e compostabile», si legge in una nota.

Nell'anno del suo centenario Bauli infatti propone la Colomba Classica e quella di Verona in un pack completamente sostenibile «con confezione in cartone, compresa la maniglia che sostituisce il classico laccetto di tessuto, e pirottino di contenimento della colomba, in materiale compostabile certificato».

Loading...

A partire da marzo, inoltre, le referenze croissant Bauli «sono proposte con una significativa riduzione delle dimensioni della vaschetta, con un risparmio importante dei materiali impiegati e un efficientamento sensibile dei trasporti».

Grazie a questa iniziativa, «il Gruppo ha reso compostabili più di 100 mila Kg di pirottini. Se si dovesse percorrere una strada fatta con le manigliette di tessuto oggi sostituite con cartoncino riciclabile, bisognerebbe camminare per 550 chilometri». Con la riduzione del pack dei croissant si è inoltre risparmiato non solo sui materiali – 200 mila Kg di carta e 50 mila Kg di plastica – ma anche sui trasporti: «ci saranno in circolazione 1.400 automezzi in meno ogni anno con una riduzione di 400 mila chilometri percorsi, equivalenti a 386 tonnellate di CO2».

«Le importanti innovazioni che abbiamo introdotto in tema packaging rappresentano solo un tassello di un percorso più ampio e articolato per ridurre il nostro impatto sull'ambiente –ha dichiarato Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli –. Quest'anno l'impegno verso una maggiore sostenibilità ricopre un ruolo ancora più centrale nelle nostre strategie di business, e questo interessa in maniera trasversale tutto il nostro processo produttivo: dall'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili alla gestione dei rifiuti, dalla logistica sostenibile al risparmio idrico, dalla riduzione degli sprechi fino infine all'eco-packaging».