Colombe e dolci di Pasqua: vendite oltre i 420 milioni, ma il futuro preoccupa

Colombe e uova di cioccolato occupano gli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione: segno inequivocabile che la Pasqua si avvicina. E anche se nemmeno quest’anno,come avviene ormai dal 2020, lo scenario è leggero e sereno, comunque le aspettative dei produttori dolciari sono positive. Il trend recente alimenta una certa fiducia: dopo la Pasqua 2020 trascorsa in lockdown e pesantemente ridimensionata in termini di vendite di prodotti da ricorrenza, l’anno scorso si è tornati in un clima di nuova normalità. E anche la campagna natalizia 2021 si è chiusa in crescita.

«Segnali positivi che ci consentono di guardare al 2022 con una fiducia rimasta relativamente intatta, anche se il periodo di grande incertezza e volatilità che stiamo affrontando ci spinge a non dare nulla per scontato», afferma Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli, leader di mercato che si appresta a festeggiare quest’anno il primo centenario dalla fondazione dell'azienda.

Ottimista si dice anche Giuseppe Bernocco, presidente di Galup, altra azienda che quest’anno taglia il traguardo dei cento anni di attività: «Veniamo da una Pasqua 2020 positiva, grazie al rinnovo del nostro ecommerce che ci ha dato un supporto fondamentale, e da una campagna 2021 altrettanto buona. Un andamento confermabile anche per l’anno in corso».

Dunque, se le aspettative sul desiderio degli italiani di tornare a festeggiare la Pasqua as usual sembra assodato, come la mettiamo con la scure dei rincari dei prezzi di tanti beni e servizi, in parte già sperimentati dalle famiglie e in parte solo annunciati? L’attenzione al budget domestico da un lato e l’impennata dei costi di produzione dall’altro potrebbero creare un cocktail pericoloso per la tenuta di questo mercato? «I rincari delle materie prime sono innegabili – precisa Bernocco – ma non dovrebbero avere ripercussioni nell’immediatezza della Pasqua 2022 visto che i listini e i contratti di acquisto con la grande distribuzione sono stati chiusi nel terzo trimestre 2021 e che le aziende si stanno facendo carico di assorbire i rincari legati agli aumenti di questi ultimi mesi». Rincari che, secondo le stime di Bauli, rispetto all’anno scorso stanno facendo salire fino al 15% i costi di produzione. «Ma – aggiunge Bauli – ritengo che i rincari allo scaffale saranno inferiori per non scoraggiare troppo i consumatori». E per non affossare quel desiderio di tornare a festeggiare che nel 2021 li ha portati ad aumentare gli acquisti di dolci pasquali in misura maggiore rispetto a quanto accadeva nel pre pandemia.

Complessivamente, stima NielsenIQ, l’anno scorso nella distribuzione moderna sono stati venduti oltre 18 milioni di kg tra lievitati e uova di cioccolato per un giro d’affari superiore a 422 milioni di euro. Se le colombe classiche restano le più vendute, con la metà dei volumi e il 43% della spesa, a stimolare l’interesse dei consumatori sono sempre più le versioni farcite o ricoperte, per cui il budget è aumentato del 53% rispetto al 2020. Piacciono le specialità gourmet e premium, spesso firmate dalle privatel label o da marchi “artigianali”, talvolta provenienti da filiere tradizionali o realizzate con ingredienti 100% italiani, la cui offerta è sempre più ampia. Anche nei discount, che, anno dopo anno, continuano a crescere e ormai sfiorano il 10% del mercato delle ricorrenze pasquali.