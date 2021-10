Colombia, arrestato il narcos più ricercato del paese. Viveva nella giungla

Usuga per anni ha volato sotto il radar delle autorità, mantenendo un basso profilo, a differenza di altri narcos colombiani.

Usuga dopo la cattura (Photo by Handout / Colombian army / AFP)

Lui e suo fratello, che è stato ucciso in un raid nel 2012, hanno iniziato come uomini armati per l’ormai defunto gruppo di guerriglie di sinistra noto come Esercito di Liberazione Popolare e poi hanno cambiato schieramento e si sono uniti ai nemici sul campo di battaglia dei ribelli, un gruppo paramilitare.

Si è rifiutato di disarmarsi quando quella milizia ha firmato un trattato di pace con il governo nel 2006, approfondendo invece il mondo criminale colombiano e avviando operazioni nella regione strategica del Golfo di Uraba nel nord della Colombia, un importante corridoio di droga circondato dall’Oceano Pacifico e dai Caraibi mare su entrambi i lati.

La terra dedicata alla produzione di coca - la materia prima della cocaina - è aumentata del 16% l’anno scorso a un record di 245.000 ettari, un livello mai visto in due decenni di sforzi di eradicazione degli Stati Uniti, secondo un rapporto della Casa Bianca.