Colombia, elezioni: Gustavo Petro è il nuovo presidente

Il senatore Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia in base al conteggio rapido realizzato dal Registro nazionale elettorale a Bogotà. È la prima volta nella storia colombiana che un leader della sinistra assume la massima carica dello stato. Con lo scrutinio dei voti del 97,06% dei seggi, Petro ha raccolto assieme alla sua vice Francia Marquez 10.984.247 suffragi (50,57%), mentre lo sfidante Rodolfo Hernández si attesta su 10.242.763 voti (47,16%). Il leader della sinistra colombiana celebra la sua affermazione con un tweet, parlando di «giorno di festa per il popolo».

Petro ha assicurato la notte scorsa a Bogotà che «quello che sta arrivando per il nostro Paese è un vero cambiamento, un cambiamento reale; per il quale intendo impegnare la mia esistenza e la mia stessa vita». Il presidente eletto, 62 anni, ha sottolineato: «Non tradiremo le promesse fatte agli elettori» e cioè che “da oggi la Colombia cambia, la Colombia è un’altra». Parlando davanti a migliaia di persone, il leader del Pacto Historico ha affermato che il suo governo sarà basato sulla «politica dell’amore» e della «vita», motivo per cui ha chiarito che la sua promessa di trasformazione «non sarà mai quella di vendicarsi dei suoi oppositori. Non è più il momento dell’odio», ha proseguito, sostenendo che «questo governo che inizierà il 7 agosto è un governo della vita, è un governo che vuole costruire la Colombia come potenza mondiale della vita». E per fugare infine i timori riguardanti un suo eventuale governo simile a quello del Venezuela, Petro ha promesso pluralismo economico, affermando che «svilupperemo il capitalismo in Colombia, non perché lo adoriamo, ma perché dobbiamo superare la premodernità».