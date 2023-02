Colonia: la signora in verde tra arte, sorrisi e profumi

Un piccolo parco cittadino nel quartiere Mülheim, sulla riva orientale del Reno, famoso per caffè e negozietti ecosostenibili

Il quartiere vetrina dell’economia circolare

Ex comune autonomo, già buen retiro della borghesia prima della guerra, poi distrutto, ricostruito e “invaso” dagli immigrati (a Colonia ci sono 90mila turchi, 36mila italiani e 20mila russi), oggi Mülheim è un vivace catalogo di negozietti e boutique artigianali sostenibili, molti dei quali “sdoganati” dall'attenta app EcoHopper, che mappa i luoghi green della Germania.

Bonnboniere, cioccolateria artigianale fair trade famosa per i suoi workshop golosi

Qui troviamo Bonnboniere, cioccolateria artigianale fair trade famosa per i suoi workshop; Tamara Gabanyi, che vende mobili vintage restaurati, oppure l’ormai noto brand Pikfine: due sorelle che creano accessori con ecopelle e gioielleria nel nome della circolarità, facendo loro il motto «Buy less, choose well, make it last» di Vivienne Westwood.

Una delle tante aree verdi della quarta città tedesca, destinate ad aumentare grazie all'ambizioso piano urbanistico “Cologne 2030+” (foto Stadt Köln).

Il cuore verde dell’ex fabbrica

E poi la grande fabbrica Carlswerk, oggi business center che ospita torrefazioni di caffè, scuole di recitazione e rivenditori di cargobike.

Ma anche Strassenkicker, il complesso voluto dal campione del mondo tedesco Lukas Podolski, già stella del Bayern e dell’Arsenal, ancora sui campi da gioco a 37 anni in Polonia: un centro con ristorazione e shop streetwear dedicato ai “calciatori da strada”, con campetti coperti di ogni tipo ricavati in un complesso industriale del 1912.

Dotato di 2500 sensori e inaugurato meno di tre anni fa, The Ship è uno degli smart building più avanzati di Germania

The Ship, una nave di tecnologia green

Nel multiculturale quartiere Ehrenfeld troviamo poi uno degli smart building più avanzati della Bundesrepublik: The Ship, elegante spazio di coworking di sette piani e quasi 14mila metri quadrati inaugurato nel 2020 con tanto di ristorante bio, palestra, giardino pensile e asilo nido. Ospita startup ma anche brand affermati, oltre all’acceleratore d’impresa XDeck.