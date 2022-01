Colonnine elettriche: Firenze al primo posto fra principali città italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 può essere considerato come l’anno di svolta per le auto elettriche. Se da un lato i costi probabilmente diminuiranno – la domanda è alta, ma adesso pure l’offerta –, dall’altro lato è necessario permettere ai cittadini di poter ricaricare senza problemi le proprie vetture. E qui ancora c’è da lavorare, anche se i primi risultati si vedono. Firenze, Roma e Milano guidano la classifica dei capoluoghi di regione italiani per numero di punti di ricarica per abitante. Al 31 dicembre 2021 in Italia risultano installati, secondo le rilevazioni di Motus-E, l’associazione che rappresenta le aziende che operano nel settore della mobilità elettrica, 26.024 punti di ricarica e 13.233 infrastrutture (tra stazioni e colonnine): le infrastrutture sono quelle installate su suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Firenze al primo posto per rapporto colonnine/abitanti

Firenze è la prima città italiana per rapporto colonnine elettriche/abitanti. In totale sul territorio comunale ci sono 522 punti di ricarica: tra questi 410 sono realizzati dall’amministrazione comunale, un numero che poi si somma a quelli realizzati dai privati (ad esempio nei parcheggi dei centri commerciali).

Il dato che balza all’occhio è che per Firenze i posti di ricarica per ogni mille abitanti sono 1,36, numero record. «Firenze - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella - è la prima città italiana per rapporto tra colonnine elettriche e abitanti. Questo importante risultato è il frutto di un impegno iniziato molti anni fa, che ci porterà ad aumentare i punti di ricarica per offrire una rete sempre più capillare. La nostra città è molto attenta alla sostenibilità ambientale e alla mobilità green e i dati sulla riduzione delle emissioni di CO2, meno 40% dal 2005 ad oggi, e sull’elevato numero di colonnine installate lo dimostrano».

Per il 2022 l’obiettivo è arrivare a circa 800 punti di ricarica, tutti interamente realizzati da Palazzo Vecchio.

Gli obiettivi di Roma

Ad oggi risultano 1.019 punti di ricarica proposti dall’amministrazione comunale capitolina, di cui 637 già operativi e 682 da installare. Per il 2022 l’obiettivo è installarne altri 700. Includendo anche i posti di ricarica privati si arriva a 1.673 (dati di Motus-E), e dunque 0,63 posti ogni mille abitanti.