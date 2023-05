Colonnine di ricarica sempre più richieste nelle strutture ricettive

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È in atto un cambiamento epocale che sta modificando drasticamente non solo le abitudini di viaggio, ma anche quelle legate più strettamente al turismo. Oggi, mettere a disposizione dell'ospite un punto di ricarica per il proprio veicolo elettrico rappresenta un fattore differenziante che può incidere nella scelta della meta turistica e impattare pesantemente sul successo di una determinata struttura ricettiva. È però importante tener presente che a breve quello che da tanti oggi è ancora considerato un optional, diventerà un fattore irrinunciabile come il Wi-Fi o l'aria condizionata». A raccontarlo è Alessandro Vigilanti, co-founder e ceo di Gasgas azienda proprietaria di una vasta rete di stazioni di ricarica su tutto il territorio italiano e specializzata nell'installazione e gestione di punti di ricarica (PDR).

Nel mese di marzo 2023, le immatricolazioni di auto full electric in Italia sono aumentate dell'81,96% rispetto al 2022, facendo registrare un record storico. Anche le infrastrutture di ricarica sono in netto aumento, con un nuovo record di punti di ricarica installati, che ormai hanno un ritmo superiore ai 300 a settimana e un totale nazionale che vola oltre quota 41mila, secondo le rilevazioni di E-Motus.

«L'idea di installare colonnine di ricarica presso le nostre strutture è nata da una richiesta sempre più crescente da parte dei nostri ospiti che hanno scelto l'auto elettrica per i loro spostamenti», spiega Alberto Fiammengo, Key Account Sales Manager di Lampo Group, azienda che gestisce diverse strutture turistiche in località balneari del Veneto, da Jesolo a Bibione, passando per Caorle.

Con un numero crescente di e-driver, è naturale che sempre più clienti richiedano un servizio di ricarica durante il proprio soggiorno, inoltre installare punti di ricarica contribuisce a potenziare l’immagine della struttura mostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, rendendo concreta la riduzione delle emissioni di CO2.