Colore e auto: ecco le nuove tendenze dei car designer per i prossimi mesi

Ancora una volta i designer si concentrano sui temi della sostenibilità e della tecnologia, fattori cruciali per l'industria automobilistica.

Nuovi spunti per i designer automobilistici

Ogni anno, i designer della divisione Coatings di Basf studiano le tendenze future e le utilizzano come punto di partenza per sviluppare superfici, texture e colori. Le fonti di ispirazione sono molteplici: dall'industria, alla moda, ai prodotti di consumo passando per la natura e tanto altro ancora. Ricordiamo anche che tra i driver principali ci sono le tendenze del settore, come per esempio la transizione energetica in atto.

I risultati finali della ricerca di Basf vengono poi condivisi con i clienti, ovvero i designer automobilistici al fine di fissare i piani produttivi dei mesi successivi.

Nuovi pigmenti per tonalità intense

I colori di Europa, Medio Oriente e Africa raggiungono un elevato livello di cromaticità grazie a nuovi pigmenti spettacolari che danno vita a incantevoli e intense tonalità.

Nel mercato Emea l'oro è da sempre considerato il metallo prezioso per antonomasia. Il colore Minted Gold ci mostra in che modo tradurre questo valore nell'era digitale. Si presenta come un oro metallico forte e lucido. Un valore cromatico che non è stato forgiato solo per i proprietari di auto del futuro.