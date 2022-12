Colori e fantasia, i nuovi classici per abbellire la tavola delle feste

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un anno che termina, un altro che inizia: la tavola delle feste è traguardo e punto di partenza, altare laico per riti propiziatori e sociali, ma anche perimetro di intimità e piccoli lussi. Quelli delle cose ben fatte, ad esempio, che sono sì cibi e vini, ma anche gli elementi della mise-en-scène a cui, almeno una volta all’anno, si dedica la giusta attenzione: stoviglie e bicchieri, decori e tessuti, che creano la dovuta distanza dalla quotidianità. La festa, allora, può essere occasione per portare in tavola storie di creatività e di manifatture speciali, tutte italiane, per innovare lo stile della casa e, magari, dare il giusto “la” al nuovo anno.

È vario, scanzonato e pieno di colore, ad esempio, lo stile proposto da Bitossi Home, con una collezione il cui titolo dice tutto: la Tavola Scomposta. Lungi dall’imbandire in modo coordinato, secondo tradizione, Bitossi Home inneggia a una gentile anarchia, secondo cui i coperti sono allestiti mescolando pezzi tutti differenti. Il concertato funziona, perché le linee di piatti e bicchieri incluse nella Tavola Scomposta sono fortemente sinergiche e invitano a scambiare, per divertimento, posti, decori, assemblaggi. Ci sono, ad esempio, i piatti e le tazze in ceramica con i decori della giovane designer romena Aitch, che rilegge i temi folkloristici, dai fiori agli uccelli, con un tratto naif e poetico di grande espressività. E, accanto, le stoviglie disegnate dallo studio La Tigre, in cui trionfano geometrie e pattern astratti, optical, quasi psichedelici, o le ceramiche colorate e consistenti di tradizione pugliese.

Altre suggestioni inedite per la tavola di Natale provengono da Vito Nesta, designer di origini pugliesi con atelier a Milano, che ha ideato tre collezioni di piatti a partire dai disegni d’archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo meneghino. «La digitalizzazione di alcuni disegni ha permesso la realizzazione di una serie di prodotti per la tavola – racconta Nesta – dimostrando che la bellezza custodita dall’archivio non è solo appannaggio degli studiosi, ma può essere fruita nelle forme più svariate». Dai disegni ad acquarello che parteciparono al concorso per la facciata del Duomo (ma non vinsero) nasce la serie Il Duomo che non c’è, mentre dall’idea dell’architetto Paolo Cesa Bianchi di decorare con un cielo stellato le volte della cattedrale è stato ricavato il motivo – perfetto per la tavola natalizia – de Le volte celesti. Tutti i set di piatti sono stati realizzati a Deruta, città umbra della ceramica, e si propongono anche un obiettivo benefico: parte del ricavato andrà a sostegno dei lavori di restauro del Duomo di Milano.

Calore e colore sono la cifra della tavola natalizia “alla siciliana”di Magda Masano, designer catanese che dall’isola ha tratto più di uno spunto per il suo brand Folk: per le feste mette in tavola On the Table X una serie speciale della collezione Lavastone, realizzata in pietra lavica naturale dell’Etna e ceramica smaltata. Sono piatti, piattini, sottobicchieri e taglieri in rosso scarlatto e bianco latte, a spicchi o in tinta unita, con strisce che lasciano emergere la forza materica della pietra lavica.

Altre belle storie le porta in tavola il vetro, che in Italia ha una terra d’elezione, quella veneziana, e un centro focale, Murano. A questi territori, e agli artigiani insuperabili che li abitano, ha dedicato il suo lavoro Catherine Urban, imprenditrice francese naturalizzata italiana, conquistata dal fascino secolare del vetro veneziano. Con il suo brand Casarialto la Urban ha dato vita a una serie di collezioni in vetro per la tavola che omaggiano la sapienza delle manifatture veneziane, tradotta in oggetti contemporanei, dall'anima narrativa: i bicchieri da vino Dolce Vita, con il piede a calice rovesciato, i bicchieri da acqua Petalo, a forma di fiore e in tinte delicate, o ancora i nuovi portatovaglioli Foglia.