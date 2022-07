Colori fluo, stile vintage e tocchi eccentrici: idee e novità per le unghie dell’estate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le ultime sfilate di moda hanno portato energia e ottimismo e le unghie seguono questo fil rouge. Una vera e propria esplosione di colori, alcuni audaci, succose sfumature al neon che rompono l'ossessione del neutro. La nail art si ispira alle stampe floreali: i fiori vengono illuminati dai raggi solari, un invito ad osare, le nuance degli smalti conoscono abbinamenti insoliti, il fucsia all'arancio, il verde al viola scuro.

«Che l'estate chiami la voglia di colore è una certezza e quest'anno con il caldo in anticipo, abbiamo dato il via alla scelta di manicure estive con colori audaci», dice Daniela Pianese, nail champion e manicurist, conosciuta sui social come @ladanip_. «Il fluo, con un finish lucido o matte, viene richiesto anche per la pedicure. Ma c'è sempre posto per i colori pastello, il glicine e il lilla assieme all'azzurro sono le nuance più amate per le unghie. Colori sgargianti a tutte le età? Se prima la scelta di Nail art o colori forti erano presi in considerazione solo dalle giovanissime, oggi non è più così. Sono indicate a chi si sente a proprio agio indipendentemente dall'età anagrafica».

Unghie che brillano con un tocco vintage

Unghie super luminose ed eccentriche che mescolano forme, disegni e stili, un mix che tante maison di moda hanno portato in passerella unendo vibrazioni vintage con un tocco futuristico. Il nail design richiama il flower power, un passe partout in qualunque occasione, alcuni fiori e foglie sono disegnati con acquerello per un tocco retrò alla manicure. Passione Unghie, brand italiano, si è ispirato a una sparkling summer con le collezioni di smalti semipermanenti Spot Effect e Rainbow Unicorns Cat's Eyes e la collezione di gel color Glitter Power, quattro nuance flou glitterate. La prima collezione propone cinque nuance bold e frizzanti che contengono piccole particelle nere sottili di diversa grandezza che permettono di giocare con la fantasia per realizzare nail art effetto guscio o manicure spot. La seconda collezione offre nuance dolci e delicate impreziosite da micro glitter multicolor, ricchissime di riflessi per realizzare sfumature Cat's eye effetto arcobaleno.

Il brand Opi, invece, con la nuova collezione Power of Hue, propone 12 tonalità shimmer in edizione limitata in tre formule diverse: Gel color, Infinte shine e Nail lacquer (in vendita su www.qvc.it). I toni sono audaci e brillanti, si va dal fucsia al turchese elettrico, dal viola al rosa confetto, dal lilla all'azzurro. Non mancano le tonalità neutre che bilanciano le sfumature di arancio agrumato, il giallo vivace, il verde lime e il rosa caldo.

Unghie belle e sane

Tutte desideriamo unghie naturalmente belle, forti e resistenti, ma non sempre hanno queste caratteristiche. Le unghie come la pelle del viso non sono tutte uguali e anche loro variano da persona a persona e necessitano di prodotti e trattamenti mirati. «Curare le unghie significa anche detergerle in modo corretto, idratarle e nutrirle in profondità per mantenere la barriera cutanea sana, proteggendola dagli agenti esterni aggressivi», spiega la manicurist. «Per un'azione ristrutturante delle unghie è utile applicare l'olio di ricino e d'oliva in grado di renderle più forti e allo stesso tempo di agire sulle cuticole per ammorbidirle. Se le unghie sono rovinate è consigliato assumere degli integratori, per un mese, a base di ferro, selenio, zinco e aminoacidi. Semipermanente o ricostruzione? Se eseguiti in maniera corretta vanno bene entrambi. Va precisato che non tutte le unghie sono uguali, per esempio per alcune problematiche delle unghia, potrebbe non essere indicato il semipermanente. La ricostruzione, invece, riesce ad arrivare lì dove il semipermanente non può, come per esempio riuscire a superare l'onicofagia, ma anche esaudire il semplice desiderio di avere unghie più lunghe o di forme diverse».