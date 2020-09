Colori Maserati MC20

Per il lancio, Maserati ha studiato anche sei nuove tonalità di colori che caratterizzeranno MC20: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma e Grigio Mistero. Ognuno di essi è stato pensato, disegnato e sviluppato in esclusiva per la vettura e tutti sono stati concepiti mettendo insieme vari aspetti: un forte riferimento al made in Italy, all'italianità e al territorio e uno più legato alla tradizione Maserati.