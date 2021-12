Colori regioni, chi rischia la zona gialla tra Natale e Capodanno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con il cambio di colore di Veneto, Liguria, Marche e provincia di Trento (che si affiancano a Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria), da lunedì 21 dicembre saranno circa 12 milioni gli italiani in zona gialla. Un numero che prima della fine dell’anno potrebbe crescere fino a quota 33 milioni, ossia oltre la metà della popolazione. Ci sono infatti tre Regioni in bilico, che potrebbero lasciare la zona bianca entro fine anno: Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, che insieme hanno circa 21 milioni di abitanti.

In Lombardia aumentati i posti letto



La Lombardia (261 casi settimanali ogni 100mila abitanti) nella giornata di mercoledì ha comunicato un nuovo incremento di posti letto nei reparti ordinari, passati da 7.945 a 8.485 (+540). E così, malgrado i ricoveri siano stabili a quota 1.185, in base ai dati Agenas il tasso di ospedalizzazione è calato dal 15 al 14% in area medica. Mentre in terapia intensiva il dato è stabile al 9,5 per cento. Il giallo è per ora rinviato. Ma continua a incombere.

Loading...

ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022 Loading...

Lazio ed Emilia Romagna a rischio giallo entro fine anno



In base al monitoragggio settimanale dell’Iss (che fotografa i dati aggiornati al 16 dicembre) sta messo solo un po' meglio il Lazio (236 casi settimanali ogni 100mila abitanti) con i ricoveri in area medica in calo al 12,5 per cento e le rianimazioni stabili al 9,4 per cento (dato cabina di regia). «Il Lazio a Natale non rischia il giallo ma probabilmente verso il Capodanno potremmo andarci. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione, abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo far calare le misure di prevenzione» ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In crescita i ricoveri in Emilia Romagna (291 contai settimanali ogni 100mila abitanti). I ricoveri in terapia intensiva sono oltre il limite, al 12 per cento. Mentre quelli in area non critica sono all'11 per cento.

Piemonte e Valle d’Aosta sotto osservazione

Alta l’incidenza anche in Valle d’Aosta (327 casi ogni 100mila abitanti) e Piemonte (273). Sul fronte dei ricoveri in Piemonte siamo al 10,7% di ricoveri in area non critica e all’8,4 per cento nelle rianimazioni. Particolare il caso della Valle d’Aosta dove i ricoveri nei reparti ordinari sono schizzati al 18,2% ma quelli in terapia intensiva sono “solo” al 6,1 per cento.

Molise, Puglia e Sardegna le regioni con meno contagi

Tutte le altre regioni sono per ora al riparo da imminenti cambi di colore. Quelle più “virtuose” sul fronte dei contagi sono Molise (30 casi ogni 100mila abitanti), Puglia (79) e Sardegna (88). Le tre regioni registrano anche tra le percentuali più basse sul fronte dei ricoveri. In Molise siamo al 4% per i ricoveri in area medica. In Puglia al 4,6% nei reparti ordinari e al 5,1% in terapia intensiva e in Sardegna al 7,4% in area non critica e al 3,4 per cento in rianimazione.