Colori regioni: Marche verso l’arancione, Sicilia in giallo tra una settimana

Continua il calo di contagi e ricoveri negli ospedali di pazienti Covid. Il quadro dei colori delle regioni, in base al monitoraggio settimanale dell’Iss in arrivo venerdì, non dovrebbe portare a cambiamenti significativi. Ad eccezione del passaggio in arancione delle Marche che ha oltrepassato le soglie critiche (oltre 30% di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e oltre il 20% in terapia intensiva). E si affianca così a Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Valle d’Aosta e Sicilia. Quest’ultima ha da 12 giorni numeri da zona gialla (le terapie intensive sono scese sotto il 20%). Ma servono due settimane consecutive per uscire dalla zona arancione.

Verso il ricalcolo dei ricoveri



L’arancione, del resto, è destinato a essere un colore a diffusione limitata se, come chiesto dalle Regioni, a decidere il cambio cromatico sarà il conteggio solo dei ricoverati malati di Covid e non (come avviene ora) anche dei pazienti in ospedale per cause diverse dal Coronavirus che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma sono asintomatici. Il ministero della Salute ha aperto al ricalcolo. E si attende a stretto giro una misura ad hoc del governo

Marche in arancione, Trentino a rischio



L’unico cambio di colore, a partire da lunedì 7 febbraio, dovrebbe riguardare dunque le Marche, oltre soglia sia reparti ordinari (32,5%) che in terapia intensiva (27,8%). Sfiora soltanto il cambio di colore invece la provincia autonoma di Trento (rispettivamente 29,2% e 24,4%)



Cosa cambia in zona arancione

Va segnalato peraltro, che al di là della pressione ospedaliera maggiore (oltre il 30% di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e oltre il 20% nelle terapie intensive), nella zona arancione l’ambito di applicazione del super green pass è ormai praticamente lo stesso di quello previsto in zona bianca e gialla. Come emerge anche dalla tabella aggiornata sul sito di palazzo Chigi. Identica anche la capienza sui mezzi pubblici che resta all’80% (come precisato dal ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini) e non scende al 50%. In arancione vige solo una mini-stretta maggiore, perché il super green pass è obbligatorio anche per i centri commerciali nei festivi e pre-festivi. Mentre gli spostamenti in auto verso altri comuni o fuori Regione sono possibili senza certificato verde solo per lavoro, necessità e salute.