Colori regioni, la Sicilia migliora e torna in giallo. Lombardia verso la zona bianca tra due settimane

L’impatto della pandemia sulle strutture ospedaliere continua ad attenuarsi. Nella settimana 2-8 febbraio, in base al monitoraggio della Fondazione Gimbe, si è registrata una riduzione del 7,7% dei ricoveri nei reparti ordinari e dell’11,2% nelle terapie intensive. In flessione anche l’incidenza. Il dato del 10 febbraio è di 1.032 nuovi casi ogni 100mila abitanti, contro i 1.362 della settimana precedente.

La Sicilia torna in zona gialla

E si cominciano a registrare i primi effetti sul quadro dei colori delle regioni. Il monitoraggio settimanale dell’Iss dovrebbe certificare il passaggio della Sicilia dall’arancione al giallo (probabilmente da lunedì 14 febbraio), grazie a 14 giorni consecutivi di terapie intensive stabilmente sotto la soglia critica del 20% (siamo al 13,7%, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono ancora al 35,6%). Peggiora il Molise che passa dalla zona bianca a quella gialla. Restano in fascia bianca solo Umbria e Basilicata.

Lombardia verso la zona bianca tra due settimane

Ma i dati sono in miglioramento in quasi tutte le regioni. Il Piemonte (arancione) ha dal 2 febbraio numeri da zona gialla e tra una settimana può ambire al cambio di colore, così come Abruzzo e Val d’Aosta (con numeri “gialli” dal 30 gennaio). Non solo. Il quadro in miglioramento sul fronte dei ricoveri avvicina il ritorno in zona bianca della Lombardia. Il tasso di occupazione di terapie intensive è in costante calo e sfiora la soglia critica del 10% (siamo al 10,1%) al di sotto della quale scatta la zona bianca. Con due settimane di numeri da fascia bianca si ufficializza il cambio di colore. Non lontano il ritorno in zona bianca anche del Veneto, dove la percentuale di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva è scesa all’11,4 per cento.

Verso il ricalcolo dei ricoveri



L’Italia del resto è destinata a colorarsi sempre più di bianco o giallo e sempre meno di arancione se, come chiesto dalle Regioni, a decidere il cambio cromatico sarà il conteggio solo dei ricoverati malati di Covid e non (come avviene ora) anche dei pazienti in ospedale per cause diverse dal Coronavirus che risultino positivi ai test per il virus SarsCoV2, ma sono asintomatici. Il ministero della Salute ha aperto al ricalcolo. E si attende a stretto giro una misura ad hoc del governo.