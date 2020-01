Colosseo campione di visite: 7,5 milioni di ingressi nel 2019

Tra i migliori in termini di crescita assoluta anche Palazzo Reale a Milano, che con una crescita di visitatori dell’11% arriva a oltre 270mila biglietti staccati , due posizioni in più rispetto all'anno scorso.

Bene in termini di crescita anche le Terme di Caracalla a Roma, con un aumento del 10,9% dei visitatori sul 2018, e il Castello di Miramare a Trieste, con un +10,7% di ingressi.

30 milioni di visitatori

Complessivamente nei primi trenta musei e parchi archeologici statali sono entrati nel 2019 quasi 30 milioni di visitatori (circa 700mila ingressi in più rispetto al 2018 con un incremento del 2,4%) che rappresentano più della metà dei visitatori dell'intero sistema museale statale. L’intero sistema museale nazionale ha accolto infatti 55 milioni di visitatori. Le prime cinque regioni per numero di ingressi sono il Lazio, la Campania, la Toscana, il Piemonte e la Lombardia.

Effetto Matera

Non presenti nei primi 30, ma con un'ottima prestazione, sono i musei della Basilicata, che nell'anno di Matera Capitale europea della cultura hanno visto crescere gli ingressi di circa 50mila unità, con un tasso di incremento prossimo al 20 per cento.

Pantheon da record

Tra gli istituti gratuiti, infine (non presenti in classifica), da segnalare l'exploit del Pantheon, che supera quota 9 milioni di visitatori, con un aumento del 4% pari a circa 400mila visitatori in più rispetto al 2018. Ottimo risultato anche per il Vittoriano - recentemente reso autonomo insieme a Palazzo Venezia - che cresce del 9% portandosi a oltre 3 milioni di ingressi.