Colosseo, si aprono gli ipogei: corridoi, archi e passaggi dove si preparavano gli spettacoli dell’anfiteatro Flavio

Si aprono gli ipogei del Colosseo. Oltre 15mila metri quadri di superficie, 81 specialisti impegnati ogni giorno tra architetti, restauratori, geologi, fisici, topografi, ingegneri e operai. Il risultato di 55mila ore e 7mila giornate di lavori. Tornano visitabili al pubblico gli ipogei del Colosseo, un dedalo di corridoi, archi e passaggi dove si preparavano gli spettacoli dell’anfiteatro Flavio. L’operazione è stata resa possibile dal restauro e all’impegno in prima linea del Gruppo Tod’s. Gli ipogei sono visitabili percorrendo una passerella a serpentina lunga 160 metri, in attesa che quel “backstage” di 2000 anni fa torni al buio, come al tempo, quando l’area sarà coperta con una nuova pavimentazione dell’arena

La soprintendente Russo: «Un lavoro molto complesso»

«Un lavoro molto complesso - ha detto la direttrice del Parco archeologico Alfonsina Russo - i cui risultati sono ancora in corso di studio», ma che pietra dopo pietra «testimonia tutto ciò che avvenne sotto alla grande arena dell’Anfiteatro, dalla sua inaugurazione nell’80 d.C. fino all’ultimo spettacolo nel 523».

Franceschini: «Entro il 2023 completata l’arena »

«Con le risorse di Tod’s sono stati finanziati il restauro degli ipogei, l’esterno e il centro servizi; con le risorse pubbliche completeremo entro il 2023 l’arena e così il Colosseo tornerà come era prima della fine dell’Ottocento, un luogo che si potrà ammirare dal centro in tutto il suo splendore, mentre gli ipogei saranno visitati nei sotterranei. Sarà veramente un miglioramento e una qualificazione ulteriore della visita al Colosseo», ha commentato il ministro alla Cultura Dario Franceschini. «Quello dei Della Valle e del Gruppo Tod’s - ha dichiarato il ministro - è un vero atto di mecenatismo e liberalità, ben prima che i vantaggi fiscali dell’Art bonus fossero introdotti».

Della Valle: «Chi vuole fare deve mettersi a disposizione del Paese»

«Al mio mondo, quello delle imprese, grandi, forti - ha lanciato l’appello Diego Della Valle, presidente e ad del Gruppo Tod’s - dico che non è più il momento di chiedere cosa può fare il Governo per noi, ma cosa possiamo fare noi per gli altri. Non dobbiamo perdere il treno di chi vuole darsi da fare e mettersi a disposizione del proprio Paese». Iniziata nel dicembre 2018, quella degli ipogei è la seconda fase degli interventi previsti nel progetto finanziato da Tod’s, dopo i lavori sulle facciate del monumento, e che ora vede l’avvio di un terzo step con la realizzazione del centro accoglienza.

Il Colosseo rappresenta l'Italia nel mondo e il suo restauro è stato un'occasione per raccontare il nostro progetto di supporto al patrimonio artistico e culturale del nostro Paese,motivo di orgoglio da condividere con tutti.

Il piano di interventi iniziato nel 2011

Una nota sottolinea che il gruppo Tod's «è orgoglioso di aver preso parte al restauro del Colosseo, contribuendo a restituire al mondo intero un monumento iconico, simbolo della storia di Roma e dell'Italia». La fine della seconda fase del progetto «viene annunciata in un momento storico cruciale e si pone come esplicito messaggio di fiducia e come forte segno di ripresa».Il piano degli interventi per il restauro del Colosseo, iniziati nel 2011, è un progetto voluto dall’allora Commissario delegato per le Aree archeologiche di Roma e Ostia Antica, in collaborazione con la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica di Roma e realizzato grazie al supporto del GruppoTod's.La seconda fase dei lavori, iniziati nel dicembre 2018, sotto la guida del nuovo istituto autonomo Parco Archeologico del Colosseo, ha interessato l’area degli ipogei, un monumento nel monumento che corrisponde alla parte dell'anfiteatro sottostante all'arena e, in età antica, invisibile agli spettatori.