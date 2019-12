«Colpi di stato con il crepitare degli spread» di Giulio Tremonti

Signor Direttore, ho letto l’articolo di Dino Pesole pubblicato ieri sul Sole-24Ore del 24 dicembre sotto il titolo: «Clausole e neutralizzazioni, una spirale innescata nel 2011».

Si tratta di una tesi falsa per omissione di verità. Falsa non perché è falso ciò che nell’articolo è stato scritto, ma per ciò che nell’articolo è stato omesso. Anche nella Bibbia c’è scritto “Dio non esiste”, ma poi è aggiunto come “dice lo stolto”. “Absit iniuria verbis”, anzi con vecchia e molta stima per Pesole, mi permetto di notare quanto segue.

La domanda che oggi a mio parere si deve formulare non è sul quando è stata innescata la prima clausola di salvaguardia, ma sul perché e sul come questa è stata imposta all’Italia.

La storia dei “20 miliardi” ha in effetti origine nell’agosto del 2011. Ma ha un’origine molto diversa da quella su cui nell’articolo (non) è stato scritto. Non è che un Governo si autoimpone e/o autoiventa una correzione monstre dei suoi conti pubblici, e lo fa appena dopo che la sua azione è stata lusinghieramente valutata in maggio dalla Banca d’Italia («La gestione del pubblico bilancio è stata prudente…le correzioni necessarie in Italia sono inferiori a quelle necessarie negli altri paesi dell’Unione europea», così nelle “Considerazioni conclusive” dette nel maggio del 2011 dal Governatore Draghi), e poi ancora in luglio approvata con convinta determinazione in Europa, come evidente in tutta la stampa internazionale, dove si intitolava, ad esempio da Francoforte: «Merkel: la manovra italiana va bene!»

Tra l’altro, non è che i conti pubblici di un grande paese cambiano così tanto in così in pochi giorni.