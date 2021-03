Colpo grosso di Dazn: al vertice arriva Kevin Mayer, il padre di Disney+ Mayer è stato la mente della piattaforma streaming alla quale la casa di Topolino sta affidando buona parte delle sue strategie per i prossimi anni di Andrea Biondi

Per identificare il personaggio, qualche tempo fa un articolo del Wall Street Journal riportava che, quando era alla Disney, Kevin Mayer da qualcuno era soprannominato Buzz Lightyear. Un nomignolo che gli derivava dal condividere con il personaggio di Toy Story, il ranger spaziale che non crede al fatto di essere un giocattolo, un po’ dalla mascella volitiva, ma soprattutto quella fiducia in sé stesso anche un po’ spavalda. Di certo, il nuovo presidente di Dazn, annunciato due giorni fa, in Disney...