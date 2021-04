Colpo della Rai, in esclusiva i Mondiali 2022 in Qatar

1' di lettura

Colpo grosso della Rai. Come anticipato sul Sole 24 Ore in edicola oggi 9 aprile 2021, Fifa sarebbe pronta ad annunciare l’aggiudicazione in esclusiva dei diritti per tutte le 64 partite dei prossimi Mondiali in Qatar del 2022 alla Rai. Quindi contrariamente a quanto emerso dalle indiscrezioni delle ultime ore, Fifa non assegnerà nulla direttamente ad Amazon e i diritti sarebbero andati in toto alla Rai.

È passato oltre un mese dal tender perché Fifa ha dovuto individuare la formulazione più conveniente nel mix fra valori economici e visibilità tanto cara agli sponsor. Le offerte ricevute sembra fossero allineate, ma visibilità e solidità hanno giocato a favore di Viale Mazzini. Rai avrà quindi tutto il tempo per decidere se sfruttare interamente le 64 partite che per i prossimi Mondiali si giocheranno nel periodo pre-natalizio, particolarmente prezioso in termini di raccolta pubblicitaria e ascolti.

A questo punto, fra qualche mese si aggiungerà anche questo tassello al grande mosaico delle sublicenze che entrerà nel vivo dopo l’estate.