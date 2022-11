Colpo di reni in rosso ad Abu Dhabi: Leclerc agguanta il secondo posto in gara, nel mondiale piloti e in quello costruttori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tante volte la Ferrari all’ultima prova di stagione è stata sfortunata. Felipe Massa perse il mondiale dopo aver tagliato il traguardo da vincitore, ma il sogno durò meno di un minuto: in quella occasione se ne avvantaggiò Hamilton. Nel 2010 Alonso, per errori strategici, proprio ad Abu Dhabi lasciò invece una concreta chance al giovane Vettel, che vinse il suo primo mondiale in Red Bull.



Per Leclerc la prova più determinante

Oggi il mondiale piloti e costruttori erano già assegnati entrambi a favore di Verstappen, per la seconda volta, e a Red Bull. Ma in ballo c’erano ancora il secondo posto fra i piloti e fra i costruttori. Dopo una buona qualifica di Perez e una partenza scattante, la Ferrari ha lottato e sudato per tutta la gara. Ma alla fine Leclerc ha fatto la sua prova più determinante dell'anno senza sbavature, così come il team non ha sbagliato strategia. E così, un bel secondo, davanti di un soffio a Perez, è bastato per chiudere la partita e scrivere nel suo palmarès il nome dietro a Verstappen per quest’anno nella ranking piloti. Inoltre, per Charles è anche l’esito migliore a fine anno.



Un anno discutibile

Un risultato più che positivo che indubbiamente non cancella un anno molto discusso e discutibile per le occasioni perse e per errori a volte anche clamorosi. Ma, a fronte di un 2022 dominato dalla scuderia di Milton Keynes molto di più rispetto all'anno precedente, si può riconoscere che meglio di così non si poteva sperare, almeno guardando la classica e senza tenere conto dei punti “lasciati per strada”.



Una gara frizzante

La manifestazione conclusiva per fortuna è stata non noiosa, anche se la pista, per le sue caratteristiche congenite, avrebbe potuto mandare in scena una “corsa dei cavalli” poco gradita allo spettacolo. E non era certo impossibile aspettarsi delle safety car in momenti tutt'altro che opportuni come accaduto nel 2021. Qualcuno ha tremato, infatti, vedendo Schumacher e Latifi “girati” per un contatto causato dal tedesco: un evento piccolo che avrebbe però potuto mandare all'aria le strategie di tanti.



Invece, la gara è stata in buona parte frizzante e piacevole da vedere, eccetto che per il leader: è “scappato” davvero subito e non ha - giustamente - quasi mai avuto l’onore della regia. Non c’era solo la lotta per il secondo posto iridato, ma anche l’orgoglio di tanti piloti che lasciano la Formula 1: fra gli “appiedati” e i “pensionati” risultano nomi eccellenti come Vettel.