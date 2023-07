Colpo di scena a L’Aja, Rutte lascia la politica olandese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mark Rutte lascia la politica olandese, di cui è stato indiscusso protagonista, guidando il Paese negli ultimi 13 anni.

Con un annuncio a sorpresa in Parlamento, il 56enne primo ministro più longevo della storia olandese, dopo aver presentato sabato le dimissioni al re in seguito a contrasti insanabili in seno alla coalizione di maggioranza sulle poltiche migratorie, ha dichiarato che uscirà di scena.

«Nei giorni scorsi si è molto speculato su cosa mi avrebbe motivato – ha detto Rutte, riferendosi allo scontro nella coalizione sulle politiche di asilo, in cui avrebbe spinto personalmente per regole più restrittive -. L’unica risposta è: i Paesi Bassi. La mia posizione è completamente subordinata a quella. Quando un nuovo governo entrerà in carica dopo le elezioni, lascerò la politica».

La mossa ha colto gli osservatori di sorpresa, considerando la capacità di “teflon Mark” – questo il soprannome guadagnatosi da Rutte – di sopravvivere a scandali e intemperie politiche e anche quanto aveva detto lui stesso venerdì, quando aveva dichiarato di avere ancora «le energie e le idee» per puntare alla posizione di premier.

A farlo riflettere potrebbero forse essere state le prese di posizione di diversi partiti, che durante il weekend hanno escluso una futura coalizione con il Vvd, il Partito liberalconservatore guidato e forgiato da Rutte negli ultimi 17 anni. Oppure, ma è un'ipotesi tutta da verificare, le sirene di un incarico internazionale di prestigio, alla guida delle istituzioni europee o della Nato. Suggestione, quest'ultima, che il premier olandese uscente ha subito respinto rispondendo a chi gli chiedeva cosà farà ora.