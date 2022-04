Colpo di scena: Musk non entrerà nel board di Twitter

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altro colpo di scena in una vicenda che sta tenendo in fiato sospeso il mondo dei social e di Internet: nella giornata di domenica Twitter ha affermato che Elon Musk ha deciso di non unirsi al suo consiglio di amministrazione.

Musk ha avuto «molti colloqui» con i membri del board di Twitter, ma l’imprenditore alla fine ha rifiutato la loro offerta di prendere un posto nel consiglio di amministrazione, ha comunicato sullo stesso social il Ceo di Twitter Parag Agrawal. Secondo Agrawal, Musk ha informato Twitter della sua decisione il 9 aprile, lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto entrare formalmente nel consiglio. «Credo che questa decisione sia per il meglio», ha affermato Agrawal in una nota interna condivisa domenica scorsa. «Ci saranno distrazioni in vista, ma i nostri obiettivi e le nostre priorità rimangono invariate».

La brusca inversione di tendenza accende rinnovate speculazioni sulle intenzioni di Musk su Twitter da quando ha rivelato di aver acquistato una quota di poco più del 9%, diventando il più grande azionista individuale del gigante dei social media. Se non si unisce al consiglio, Musk non sarebbe soggetto a un accordo per mantenere la sua quota non superiore al 14,9%.

Musk ha pubblicato, sempre su Twitter, una risposta contenente una singola emoji dopo la spiegazione del Ceo di Twitter, una faccia sorridente con una mano sulla bocca.

Le idee di Musk per Twitter

Il miliardario dietro Tesla Inc. e SpaceX aveva accennato ai cambiamenti che avrebbe preso in considerazione per Twitter. Tra le idee, aggiungere un pulsante di modifica per i tweet, concedere segni di verifica automatica agli utenti premium e eliminare la pubblicità , che però rappresenta circa il 90% dei ricavi che la piattaforma ha avuto nel 2021. Musk aveva anche proposto di trasformare la sede di Twitter di San Francisco in un rifugio per senzatetto.