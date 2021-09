Colpo di stato in Guinea: deposto il presidente Alpha Conde, chiuse le frontiere

Leggi anche / Infodata: i 25 Paesi più poveri del mondo



La parabola di Conde

Conde aveva prestato giuramento lo scorso dicembre per un terzo mandato, ponendo tra i suoi principali obiettivi quello di combattere la corruzione presente nel paese a vari livelli. Alpha Conde era salito al potere nel 2010, acclamato anche per aver inaugurato il governo democratico in Guinea a 50 anni dall’indipendenza dalla Francia. Tuttavia, l’83enne presidente ha sempre più represso i suoi rivali politici man mano che l’opposizione contro il suo governo è cresciuta. Nel 2011, è sopravvissuto a un tentativo di omicidio dopo che uomini armati hanno circondato la sua abitazione durante la notte e hanno colpito la sua camera da letto con razzi e granate.

Il business della bauxite

Bloomberg ricorda come la Guinea competa con l’Australia come il più grande fornitore cinese di bauxite, la materia prima utilizzata per produrre allumina e infine alluminio. Il paese ha spedito 82,4 milioni di tonnellate di minerale a livello globale l’anno scorso, secondo i dati del governo. Gran parte di questo materiale è andato alla Cina, che è il più grande paese consumatore di alluminio al mondo.