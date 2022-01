Colpo di Stato militare in Burkina Faso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colpo di Stato in Bukina Faso. Un gruppo di soldati ha annunciato sulla rete televisiva statale Rtb che una giunta militare è ora alla guida del paese, dopo aver arrestato il presidente Roch Marc Christian Kaboré eletto per la seconda volta nel 2020. È il terzo golpe in diciotto mesi nell’area dell’Africa Occidentale, vulnerabile agli attacchi degli estremisti islamici, e vdove sono presenti truppe di diversi Paesi europei, a cominciare dalla Francia

Il Movimento patriotico per la salvaguardia e la restaurazione - ha annunciato in tv il capitano Sidsoré Kaber Oudreaogo, portavoce del gruppo - intende ora fissare un calendario perché si tengano «in tempi ragionevoli» nuove elezioni e si ritorni «a un ordine costituzionale accettato da tutti». Il governo è ora guidato dal tenente colonnello Sandaogo Paul Henri Damiba che ha sospeso costituzione, disciolto governo e assemblea nazionale, chiuso le frontiere terrestri e aeree «fino a nuovo ordine» e imposto un coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino.

Il portavoce ha voluto rassicurare i partner del Burkina Faso «sulla ferma volontà del nostro paese di continuare a rispettare i suoi impegni internazionali in particolare in materia dei diritto dell’uomo.

Non è chiaro dove sia attualmente Kaboré. Il portavoce della giunta ha spiegato che il colpo di Stato è stato realizzato «senza spargimento di sangue e senza alcuna violenza fisica contro gli arrestati, che sono detenuti in un posto sicuro, nel rispetto della loro dignità». La presidenza di Kabore, iniziata nel 2015, è stato segnato da un’escalation dell’attività terroristica in quello che era uno dei paesi più stabili della zona.

Il partito del presidente ha denunciato il tentativo dei militari di assassinare Kaboré e uno dei suoi ministri, e ha informato che il palazzo presidenziale resta circodnato da «uomini incappucciati e pesantemente armati».