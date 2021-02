Colpo di Stato in Myanmar, i militari arrestano Aung San Suu Kyi Dichiarato lo stato di emergenza, l’esercito al potere per un anno dopo le contestazioni sulla vittoria elettorale del suo partito a novembre di Rita Fatiguso

Colpo di Stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi

Dichiarato lo stato di emergenza, l’esercito al potere per un anno dopo le contestazioni sulla vittoria elettorale del suo partito a novembre

3' di lettura

L'esercito birmano ha arrestato Aung San Suu Kyi, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha preso il potere per un anno dopo aver contestato la schiacciante vittoria elettorale di novembre del suo partito in una battuta d’arresto per la nascente transizione del Paese alla democrazia. Il vicepresidente U Myint Swe, un ex generale allineato con i militari, è stato nominato come presidente ad interim. Myo Nyunt, portavoce della Lega nazionale per la democrazia al potere, ha confermato che Suu Kyi e il presidente Win Myint sono stati arrestati in quello che ha definito un “colpo di stato”.

Un Paese alla paralisi

I canali TV, i telefoni e le comunicazioni Internet sono stati interrotti, rendendo difficile ottenere informazioni dal Paese. Le tensioni erano in fermento negli ultimi mesi, con i militari e le sue fazioni politiche che chiedevano alle autorità di indagare sulle accuse di frode nel voto di massa solo nelle seconde elezioni generali con una partecipazione diffusa dopo decenni di governo dell'esercito. Le banche sono chiuse, il Paese è alla paralisi.

Loading...

La svolta introduce un elemento di instabilità nell’area Asean già alle prese con gli effetti del Covid-19 e in fermento negli ultimi mesi, con i militari e le sue fazioni politiche che chiedevano alle autorità di indagare sulle accuse di frode nel voto di massa solo nelle seconde elezioni generali con una partecipazione diffusa dopo decenni di governo dell'esercito.

Non a caso i primi commenti negativi alla svolta militare sono arrivati dai Governi di Indonesia e Singapore.

La commissione elettorale del Myanmar la scorsa settimana aveva definito il voto trasparente ed equo, e gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e l'Unione Europea hanno esortato i militari a rispettare i risultati.