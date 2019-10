L’ambasciatore Usa in Ucraina conferma le accuse a Trump

Intanto l'indignazione della comunità dei neri d'America invade i social, le tv, e scuote il Congresso, dove si parla di «paragone scandaloso» e di «ignoranza della storia» da parte del presidente per aver parlato di «linciaggio». I democratici accusano Trump di essere ricorso a un confronto «vergognoso», ma anche molti responsabili repubblicani prendono le distanze dalla nuova sparata di un tycoon sempre più fuori controllo. «Parole del tutto inappropriate», sentenzia il numero due del partito al Senato, John Thune.



Insomma, oltre all'imbarazzo per la Casa Bianca, il fronte degli alleati politici del presidente viene nuovamente messo a dura prova dallo stesso tycoon, in un momento delicatissimo dove la tenuta della maggioranza repubblicana in Senato appare in bilico in vista del sempre più probabile processo al presidente. Col caso Siria che sta diventando un boomerang per Trump, e lo stesso leader della maggioranza in Senato, Mitch McConell, che chiede lo stop del ritiro delle truppe Usa dal Paese.



Nel frattempo dalle testimonianze in Congresso emergono sempre più nuovi sviluppi sull’Ucrainagate, tanto che sfuma l’obiettivo dei democratici di votare alla Camera entro la fine di novembre: troppo lavoro ancora da fare. Dal racconto di George Kent, sottosegretario al Dipartimento di stato responsabile per l’Ucraina, è emerso come Trump sia stato influenzato non solo da Vladimir Putin ma anche dal premier ungherese Viktor Orban. Entrambi, il primo in una telefonata dello scorso 3 maggio, il secondo in visita alla Casa Bianca il 13 maggio, convinsero il tycoon che davvero Kiev avesse tentato di minare la sua corsa alla presidenza nel 2016. «Gli ucraini sono gente terribile, corrotta, hanno provato a farmi fuori», avrebbe detto Trump il 23 maggio ai suoi uomini di ritorno dalla cerimonia di insediamento del nuovo presidente ucraino Volodymir Zelensky.